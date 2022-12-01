Almanya yendi ama yetmedi. Kupaya veda etti

Dünya Kupası E grubunda Kosta Rika ile Almanya karşılaştı.

Mücadele 4-2 Almanya galibiyetiyle bitti. Almanya yenmesine rağmen Dünya Kupası'na veda etti.

Almanya'nın gollerini 10.dakikada Gnabry ve 73' ve 85'de Kai Havertz ve 89'da N.Füllkrug atarken, Kosta Rika'nın gollerini ise 58'de Y.Tejeda ve 70'de J.Vargas kaydetti.

Kosta Rika 3 puanla 4.sırada yer alırken, Almanya 4 puanla 3.sırada yer aldı.