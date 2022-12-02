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Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Hangi takımlar gruptan çıkacak?

Dünya Kupası'nda son 16'ya çıkacak takımlar belli oluyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:43
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Hangi takımlar gruptan çıkacak? Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Hangi takımlar gruptan çıkacak?
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Dünya Kupası'nda bugün G grubu ve H grubu maçları oynanacak.

H GRUBU:
H grubunda maçlar saat 18.00'de başlayacak. Grupta Gana, Uruguay, Güney Kore ve Portekiz bulunuyor.

Gana ile Uruguay, Güney Kore ile Portekiz karşılaşacak.

Grupta puan tablosu şu şekilde;
Portekiz 6
Gana 3
Güney Kore 1
Uruguay 1

Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi. Diğer 3 takım için ise halen 2.lik şansı var.

G GRUBU:
G grubunda maçlar 22:00'de başlayacak.
Kamerun ile Brezilya, Sırbistan ile İsviçre karşılaşacak.

Grupta puan tablosu şu şekilde;
Brezilya 6
İsviçre 3
Kamerun 1
Sırbistan 1

Brezilya gruptan çıkmayı garantiledi. 2. olan takım bu akşam belli olacak.

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