Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Hangi takımlar gruptan çıkacak?

Dünya Kupası'nda bugün G grubu ve H grubu maçları oynanacak.
H GRUBU:
H grubunda maçlar saat 18.00'de başlayacak. Grupta Gana, Uruguay, Güney Kore ve Portekiz bulunuyor.
Gana ile Uruguay, Güney Kore ile Portekiz karşılaşacak.
Grupta puan tablosu şu şekilde;
Portekiz 6
Gana 3
Güney Kore 1
Uruguay 1
Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi. Diğer 3 takım için ise halen 2.lik şansı var.
G GRUBU:
G grubunda maçlar 22:00'de başlayacak.
Kamerun ile Brezilya, Sırbistan ile İsviçre karşılaşacak.
Grupta puan tablosu şu şekilde;
Brezilya 6
İsviçre 3
Kamerun 1
Sırbistan 1
Brezilya gruptan çıkmayı garantiledi. 2. olan takım bu akşam belli olacak.
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