Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Hangi takımlar gruptan çıkacak?

Dünya Kupası'nda bugün G grubu ve H grubu maçları oynanacak.

H GRUBU:

H grubunda maçlar saat 18.00'de başlayacak. Grupta Gana, Uruguay, Güney Kore ve Portekiz bulunuyor.

Gana ile Uruguay, Güney Kore ile Portekiz karşılaşacak.

Grupta puan tablosu şu şekilde;

Portekiz 6

Gana 3

Güney Kore 1

Uruguay 1

Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi. Diğer 3 takım için ise halen 2.lik şansı var.

G GRUBU:

G grubunda maçlar 22:00'de başlayacak.

Kamerun ile Brezilya, Sırbistan ile İsviçre karşılaşacak.

Grupta puan tablosu şu şekilde;

Brezilya 6

İsviçre 3

Kamerun 1

Sırbistan 1

Brezilya gruptan çıkmayı garantiledi. 2. olan takım bu akşam belli olacak.