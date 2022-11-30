İngilizler neden diz çöküyor?

İngiltere oyuncuları, Katar Dünya Kupası grup aşamasında oynadıkları tüm maçlar öncesinde diz çöktü.

Peki neden?

Diz çökmek ne anlama geliyor.

Bu eylem spordaki ırkçılık karşıtı hareketin kökenlerine dayanıyor.

Amerika Ulusal Futbol Ligi (NFL) San Francisco 49ers'ın bir oyuncusu olan Colin Kaepernick, ABD polisinin Afrikalı-Amerikalılara yaptığı kötü muamele dikkat çekmek için diz çökme eylemini başlatmıştı. Colin Kaepernick ABD milli marşını söylemeyi reddetmişti.

İngiltere'nin erkek ve kadın takımları, 2020'den bu yana önce ABD'deki siyahi protestolarıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için maçlar başlamadan diz çöküyorlar.