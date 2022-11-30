30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İngilizler neden diz çöküyor?

İngiliz oyuncular Dünya Kupası'nda maç başlamadan önce diz çöktüler. İşte sebebi...

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:23
Takip Et

Dünya Kupası'nda İngilizler neden diz çöküyor? İşte sebebi...

İngilizler neden diz çöküyor?
+
Aa
-

İngiltere oyuncuları, Katar Dünya Kupası grup aşamasında oynadıkları tüm maçlar öncesinde diz çöktü.

Peki neden?

Diz çökmek ne anlama geliyor.

Bu eylem spordaki ırkçılık karşıtı hareketin kökenlerine dayanıyor.

Amerika Ulusal Futbol Ligi (NFL)  San Francisco 49ers'ın bir oyuncusu olan Colin Kaepernick, ABD polisinin Afrikalı-Amerikalılara yaptığı kötü muamele  dikkat çekmek için diz çökme eylemini başlatmıştı. Colin Kaepernick ABD milli marşını söylemeyi reddetmişti.

İngiltere'nin erkek ve kadın takımları, 2020'den bu yana önce ABD'deki siyahi protestolarıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için maçlar başlamadan  diz çöküyorlar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
3
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
7
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Meteoroloji’den 3 bölge için uyardı! Yarın sabah saatlerine dikkat
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Park halindeki araçta vurulmuş halde bulundu
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿Kapıları kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı 
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
﻿ Gıda takviyeleri kalp hastası yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.