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İngiltere fark atarak son 16 turunda

2022 Dünya Kupası B Grubu'ndaki son maçında Galler'e fark atan İngiltere grup birincisi olarak son 16 turuna kaldı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 00:01
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Katar'da İngiltere fark atarak son 16 turuna kaldı

İngiltere fark atarak son 16 turunda
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İlk yarıda etkili olmasına rağmen gol atamayan İngiltere, ikinci yarıda ise rakibine golleri peş peşe sıraladı.

50. dakikada kazanılan frikik atışını Rashford kullandı. Sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

52. dakikada Harry Kane'nin arka direğe kestiği topa bom boş durumdaki Philip Foden ayak koydu: 2-0.

68. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Rashford, sert bir şutla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

Sahadan 3-0 galip ayrılan İngiltere, son 16 turunda A Grubu ikincisi Senegal'in rakibi oldu.

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