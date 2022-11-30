İngiltere fark atarak son 16 turunda

İlk yarıda etkili olmasına rağmen gol atamayan İngiltere, ikinci yarıda ise rakibine golleri peş peşe sıraladı.
50. dakikada kazanılan frikik atışını Rashford kullandı. Sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0.
52. dakikada Harry Kane'nin arka direğe kestiği topa bom boş durumdaki Philip Foden ayak koydu: 2-0.
68. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Rashford, sert bir şutla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.
Sahadan 3-0 galip ayrılan İngiltere, son 16 turunda A Grubu ikincisi Senegal'in rakibi oldu.
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