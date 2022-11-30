Kuntz'un Katar hatırası: Rakibi izliyormuş. Galler'e fark atarız artık!

Alman hoca ilk olarak ABD-Galler maçını tribünde izlemiş ve bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Kuntz, Galler'i bir kez daha izlemek istemiş olacak ki bu kez de İngiltere-Galler maçında tribündeki yerini aldı.
Kuntz, Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda tribünden fotoğrafını "Sıradaki rakibimizi izliyorum" ifadeleriyle paylaştı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.