Beşiktaş'a Fas piyangosu. Dünya Kupası'ndan para yağacak

Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda yarı finale çıkması Beşiktaş'a da yaradı. Saiss'in de bir maç daha oynayacak olması nedeniyle Beşiktaş'ın FIFA'dan alacağı paranın artacağı belirtildi.

Alınan karara göre FIFA, Dünya Şampiyonası'na futbolcu gönderen kulüplere futbolcu başına para ödüyor. Bu oyuncunun fazla maç oynaması halinde artıyor. Ayrıca o futbolcunun son iki sezonda oynadığı kulübe bakılıyor.

Dünya Kupası'na 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, geçen sezonki oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi nedeniyle de para alacak.

Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması da parayı artırdı. Beşiktaş şu ana kadar kasasına 635 bin doları kasasına koydu.

Şampiyonaya 5 oyuncu gönderen Galatasaray'a 427.9 bin dolar ödenecek. Fenerbahçe ise Michy Batshuayi, Enner Valencia ve eski oyuncusu Kim Min Jae'den dolayı toplamda 219.6 bin doları almayı hak etti.