11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a Fas piyangosu. Dünya Kupası'ndan para yağacak

Beşiktaş'a Fas piyangosu. Dünya Kupası'ndan para yağacak

Dünya Kupası Beşiktaş'a yaradı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 14:33
Takip Et

Dünya Kupası'ndan para yağacak. Beşiktaş'a Fas piyangosu

Beşiktaş'a Fas piyangosu. Dünya Kupası'ndan para yağacak
+
Aa
-

Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda yarı finale çıkması Beşiktaş'a da yaradı. Saiss'in de bir maç daha oynayacak olması nedeniyle Beşiktaş'ın FIFA'dan alacağı paranın artacağı belirtildi.

Alınan karara göre FIFA, Dünya Şampiyonası'na futbolcu gönderen kulüplere futbolcu başına para ödüyor. Bu oyuncunun fazla maç oynaması halinde artıyor. Ayrıca o futbolcunun son iki sezonda oynadığı kulübe bakılıyor.

Dünya Kupası'na 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, geçen sezonki oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi nedeniyle de para alacak. 

Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması da parayı artırdı. Beşiktaş şu ana kadar kasasına 635 bin doları kasasına koydu. 

Şampiyonaya 5 oyuncu gönderen Galatasaray'a 427.9 bin dolar ödenecek. Fenerbahçe ise Michy Batshuayi, Enner Valencia ve eski oyuncusu Kim Min Jae'den dolayı toplamda 219.6 bin doları almayı hak etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
1
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
2
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
3
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
4
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
5
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
6
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
7
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
﻿TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.