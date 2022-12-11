Fas'ta Romain Saiss endişesi

32 yaşındaki defans oyuncusu, Fransa ile oynanacak yarıfinal maçında forma giyip giymeyeceğine ilişkin şu açıklamayı yaptı.

"Oynamak istiyorum ama sakatlığım izin verecek mi bilmiyorum. Yarın görüşeceğiz; Ne tür bir sakatlığım olduğunu görmek için bazı testler yapılıyor. Ama sahada olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım iyi olur."