Fas'ta Romain Saiss endişesi

32 yaşındaki defans oyuncusu, Fransa ile oynanacak yarıfinal maçında forma giyip giymeyeceğine ilişkin şu açıklamayı yaptı.
"Oynamak istiyorum ama sakatlığım izin verecek mi bilmiyorum. Yarın görüşeceğiz; Ne tür bir sakatlığım olduğunu görmek için bazı testler yapılıyor. Ama sahada olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım iyi olur."
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