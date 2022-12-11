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Fas'ta Romain Saiss endişesi

Beşiktaş'ın Faslı oyuncusu Romain Saiss sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 15:20
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Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss endişe yarattı

Fas'ta Romain Saiss endişesi
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32 yaşındaki defans oyuncusu, Fransa ile oynanacak yarıfinal maçında forma giyip giymeyeceğine ilişkin şu açıklamayı yaptı.

"Oynamak istiyorum ama sakatlığım izin verecek mi bilmiyorum. Yarın görüşeceğiz; Ne tür bir sakatlığım olduğunu görmek için bazı testler yapılıyor. Ama sahada olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım iyi olur."

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