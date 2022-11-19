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Dünya Kupası'nın açılış maçını yönetecek hakem belli oldu

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Orsato yönetecek.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 09:02
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Dünya Kupası'nın açılış maçını Daniel Orsato yönetecek

Dünya Kupası'nın açılış maçını yönetecek hakem belli oldu
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.ha

60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.

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