Başlıyor ama nasıl bitecek bu Dünya Kupası. İşte Dünya Kupası'nda gruplar ve maç fikstürü

2022 Dünya Kupası yarın başlıyor. Ama nasıl biteceği bilinmiyor. Çünkü daha başlamadan skandallar birbirini izliyor, maçlar başladıktan sonra neler olacağı kestirilemiyor.

İnsan hakları ihlalleri nedeniyle tartışmalı olan Katar'da böylesine bir şampiyonanın düzenlenmesi zaten öteden beri tepkilerle karşılanmıştı. Hatta FIFA'da rüşvet dağıtıldığı bile iddia edilmişti.

Daha sonra futbolseverlerin Katar'da güvenliğinin sağlanacağı hatta içki satışının yabancılar için serbest olacağı da açıklanmıştı.

Ancak maçların başlamasına bir gün kala stat etrafındaki standlar kapandı ve içki satışı yasaklandı.

Edinilen bilgilere göre önceden para yatırıp Katar bileti alan dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin paralarını geri istedikleri belirtildi.

Ayrıca Katar'ın açılış maçı oynayacağı Ekvadorlu bazı futbolculara şike teklif ettiğinin ortaya çıkması da yine bomba gibi patladı.

Bu kadar da değil. Danimarkalı gazetecilerin çekim yaparken güvenlik güçlerinin gelip tehdit ederek engel olmaya çalışması ve bunun görüntülerinin dünyada yayınlanmasıyla yer yerinden oynadı. Katarlı yetkililer sonra özür diledi ama tepkiler hafiflemedi.

Bazı futbolcuların ve takımların maçlardan önce protesto yapmaları da bekleniyor. Bazı spor firmaları da milli takımlara yaptıkları formalarda markalarının görünmemesi için çalışma yaptığı biliniyor.

Dünya Kupası yarın başlıyor ama nasıl bitecek, işte orası bilinmiyor.

2022 Dünya Kupası maçları 20 Kasım Pazar günü başlayacak. Grup maçları 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Grup maçlarının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta yapılacak.

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

A GRUBU

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B GRUBU

İngiltere

İran

ABD

Galler

C GRUBU

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D GRUBU

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus

E GRUBU

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya

F GRUBU

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G GRUBU

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H GRUBU

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore

Dünya Kupası'nda grup maçları fikstürü de şu şekilde

20 Kasım Pazar

19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)

21 Kasım Pazartesi

16.00: İngiltere - İran (B Grubu)

19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)

22.00: ABD - Galler (B Grubu)

22 Kasım Salı

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)

16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)

19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)

22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)

23 Kasım Çarşamba

13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)

16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)

19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)

22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)

24 Kasım Perşembe

13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)

16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)

19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)

22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)

25 Kasım Cuma

13.00: Galler - İran (B Grubu)

16.00: Katar - Senegal (A Grubu)

19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)

22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)

26 Kasım Cumartesi

13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)

16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)

19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)

22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)

27 Kasım Pazar

13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)

16.00: Belçika - Fas (F Grubu)

19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)

22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)

28 Kasım Pazartesi

13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)

16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)

19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)

22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)

29 Kasım Salı

18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)

18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)

22.00: İran - ABD (B Grubu)

22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)

30 Kasım Çarşamba

18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)

18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)

22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)

1 Aralık Perşembe

18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)

18.00: Kanada - Fas (F Grubu)

22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)

22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)

2 Aralık Cuma

18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)

18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)

22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)

22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)