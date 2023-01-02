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Geçen yılın en çok kazananı ortaya çıktı

Arjantin'le 2022'de kazanmayı başaran Lionel Messi geride bıraktığımız yıl elde ettiği 130 milyon Dolar'la dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elde etti.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:35
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2022'nin kazanan sporcuları belli oldu. Messi mi Ronaldo mu Lebron James mi?

Geçen yılın en çok kazananı ortaya çıktı
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2022 senesine sporda damgasını vuran isimlerin başında Lionel Messi geldi. Messi, uzun yıllardır hayalini kurduğu Dünya Kupası şampiyonluğuna sonunda ulaştı. Katar'da düzenlenen turnuvada Messi, kaptanlığını yaptığı Arjantin'le kariyerinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu. Tartışmasız geçen yılın dünyadaki en mutlu insanlarından biri olan 35 yaşındaki süperstar, ünlü ekonomi dergisi Forbes'te yer alan araştırmaya göre geçen yılın en çok kazanan ismi oldu. Hem kulübü PSG'den kazandığı maaş hem de sponsor gelirleri açısından bakıldığında Messi, toplamda 130 milyon Dolar'la zirveyi kimseye bırakmadı. Dünya Kupası zaferini ülkesi Arjantin'de bir parti vererek kutlayan Messi, "Asla unutamayacağım bir yıl sona erdi ve her zaman peşinden koştuğum rüya sonunda gerçek oldu. Ama bunu harika bir aile ve muhteşem arkadaşlarla paylaşma fırsatım olmasaydı, bunun bir değeri olmazdı. Bu yolculuğu herkesle paylaşabilmek inanılmaz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ SIRADA LEBRON VAR

Messi'nin ardından ikinci sırada, 121.2 milyon Dolar'la basketbolun yaşayan efsanelerinden biri olan ve NBA 'de LA Lakers'ta oynayan LeBron James yer aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYI RONALDO KAPTI

Bu iki ismi, 2023'te kariyerine artık Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da devam edecek Cristiano Ronaldo takip etti. Portekizli futbolcu, 115 milyon Dolar'la üçüncü sırayı alırken, dördüncü ise 95 milyon Dolar'la Messi'nin PSG'den takım arkadaşı olan Brezilyalı Neymar oldu.

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