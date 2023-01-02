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Yeni hocasından Ronaldo'yu kızdıracak açıklama

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki yeni teknik direktörü Rudi Garcia, Ronaldo ile ilgili soruya Messi vurgusu yaptı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:45
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Resmi imzalar atılmadan önce yeni hocasından Ronaldo'yu kızdıracak açıklama

Yeni hocasından Ronaldo'yu kızdıracak açıklama
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2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya varan Cristiano Ronaldo'nun bu hamlesi konuşulmaya devam ediyor.

Suudi ekibiyle yıllık 200 milyon dolar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo yeni macerasına hazırlanırken yeni hocası Rudi Garcia'dan Portekizli yıldızı kızdıracak bir açıklama geldi.

NTV Spor'un haberine göre Al Nassr'ı çalıştıran Fransız teknik direktör Rudi Garcia'ya basın toplantısında Ronaldo'nun transferiyle ilgili düşüncesi soruldu. Garcia şakacı bir dille, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suudi Arabistan'da Al Nassr taraftarları Cristiano Ronaldo formalarına büyük ilgi gösteriyor. Riyad'da bulunan kulüp mağazası Ronaldo hayranlarının akınına uğruyor.

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