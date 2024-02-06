Ünlü kahve ve çay markası iflas etti. Türkler de tiryakisiydi tüm şubeleri tek tek kapanıyor

Kaynak: Artı49
Ünlü kahve ve çay markası iflas etti. Türkler de tiryakisiydi tüm şubeleri tek tek kapanıyor
Almanya'nın Türklerin de tiryakisi olduğu ünlü şekerleme, kahve ve çay şirketleri iflas etti. Norderstedt Bölge Mahkemesi’ne Confiserie Holding'e bağlı Arko, Hussel ve Eilles markaları adına iflas başvurusunda bulunuldu. 300 şube kapanacak.

Deutsche Confiserie Holding bünyesindeki Arko, Hussel ve Eilles gibi Almanya’nın tanınmış kahve, çay ve şekerleme markaları iflasın eşiğinde. Norderstedt Bölge Mahkemesi’nde iflas dilekçesi verildi. Yaklaşık 300 mağaza kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Binlerce çalışanın geleceği belirsiz.

Şirketlere iflas yöneticisi görevlendirildi. Bu, son birkaç yıl içinde yapılan ikinci iflas başvurusu. 2021 yılında pandemi nedeniyle büyük darbe alan markalar, ekonomik sıkıntıları aşamadı. Arko, Hussel ve Eilles, Almanya çapında kahve, çay ve şekerleme sektöründe önemli bir paya sahip. 3 şirket toplamda bin 200 kişiye istihdam sağlıyor. Çalışanların ücretleri, üç ay boyunca iflas yardımıyla ödenecek.

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