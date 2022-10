Mourinho'dan önce Fatih Terim vardı. İmparatorun eski öğrencileri Terim'i anlattı

Nuno Gomes, Giuseppe Taglialatela, Christian Amoroso, Mauro Bressan, Fabio Rossitto ve Sandro Cois, Fatih Terim ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Giuseppe Taglialatela: "Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz."

Karizma, Fatih Terim'in en büyük kozlarından biriydi. Çünkü, her türlü rakiple yüzleşebilmeniz için size destek verirdi. Bir futbolcu olarak sizi öyle etkilerdi ki DNA'nız değişirdi. Soyunma odasında konuşmaya başlar başlamaz size özgüven verirdi. Soyunma odasında konuşurken göğsümü yumrukladığını hatırlıyorum. Sadece en iyiler böyledir işte. Maradona, Careca, Batistuta ve Rui Costa gibi efsanelerle birlikte oynadım. Bence Terim de onlar kadar büyük efsaneydi."

Marcio Amoroso: "Fiorentina ile ilk antrenmanına çıkar çıkmaz ne kadar karizmatik biri olduğu hemen anlaşıldı. Nasıl hareket ettiğini, nasıl konuştuğunu ve nasıl biri olduğunu hemen fark ettik. Fatih Terim ile Fiorentina'da geçirdiğimiz 2000/01 sezonu iyi anılarla doluydu."

İlk maçlarda 11'de değildim. Parma'ya karşı oynadığımız maçta süre aldım ve gol attım. O andan itibaren daha çok şans bulmaya başladım. Fatih Terim beni hep gol atmaya teşvik ederdi. 7-8 gol attığımı hatırlıyorum. Beni her zaman motive ederdi. Çok memnundum. Çünkü, ben 7-8 gol atabilecek kalitede bir oyuncu olduğumu düşünmezdim. Sık sık beni hücum etmem konusunda ikna ederdi. Her zaman büyük bir vizyonu vardı."

Terim ile geçirdiğim o 1 sezonun ocak ve şubat aylarında kariyerimin en iyi futbolunu oynadım. Terim ile çok mutluydum. Torino'da Juventus'a karşı harika bir futbol oynadık. Sonra Milan'ı önce 4-0, ardından 2-0 mağlup ettik. Bana göre Fiorentina, o dönem Terim ile birlikte harika futbol oynuyordu. Çok liyakatliydi, hak edeni oynatırdı. Bizi nasıl motive edeceğini çok iyi bilen, en iyi şekilde çalıştıran biriydi. Bir teknik direktör, oyuncusunu önce kişiliğiyle etkiler. Terim, futbolcusundan çok yüksek verim almayı bilen biriydi. Takımdaki önemimi, sadece bir bakışla ya da doğru zamanda doğru bir kelimeyle anlatırdı. Her zaman motive ve kararlı bir şekilde sahaya çıkardım. Normalde yapabileceklerimden çok daha fazlasını yapar hale gelmiştim."

Mauro Bressan: "Terim çok karizmatik ve direkt bir insandı. Tüm takımı harika bir grup yapmayı başardı. Onun bize inandığı kadar, biz de ona inandık. Floransa'ya gelir gelmez hepimizi aynı anda ve aynı tarafa kürek çeken harika bir takım haline getirdi."

Sandro Cois: "Avusturya'daki birkaç günlük kampta çok güzel kokan purolar içtiğini fark ettim. Ona bu puroları nerede bulabileceğimi sordum. Bana hiçbir yerde bulamayacağımı, bunların özel yapım olduğunu söyledi. İçmem için bu purolardan birkaç tane verdi. Floransa'ya döndükten 10 gün sonra, evime bir koli dolusu o purolardan geldi. Bu Terim'di işte! Karşılaştırma yapmam gerekirse Terim, Mourinho'dan önceki Mourinho'ydu! Çünkü, Mourinho gibi Terim de sizi ve ailenizi her açıdan mutlu etmek için çalışırdı. Terim, Mourinho kadar büyük kulüplerde şans bulamadı ve kupa kazanamadı ama bence bunun teknik direktörlük kalitesi açısından hiçbir önemi yok."