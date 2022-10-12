Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'den üzen haber

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in bir rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

TERİM İSTANBUL İLE ADANA ARASI GİDİP GELİYOR

Terim'in annesi Nuriye Terim'in rahatsızlığı nedeniyle İstanbul ile Adana arasında seyahatler yaptığı ve moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim Adanalıdır. Nuriye Terim'in yaşı ile ilgili bilgi bulunmamasına karşın 90'lılarında olduğu tahmin ediliyor. Nuriye Terim'in eşi, Talat Terim 6 Şubat 2019'da vefat etmiştir. Talat Terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı. Nuriye Terim'in Taner Terim adında da bir çocuğu bulunmaktadır.