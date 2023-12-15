Dünyaca ünlü kot markası iflas bayrağını çekti. İşsiz kalan çalışanlar kara kara düşünüyor

Artı49'da yer alan habere göre, iflas haberleri art arda gelirken, küresel piyasalarda endişe hakim. Dünya devleri, ekonomik krizin pençesinde. Almanya, salgının ardından ortaya çıkan ekonomik darboğaz ve yükselen enflasyonla mücadele ediyor.

Birçok şirket ve sektör, iflasın eşiğinde. Zincir mağazalar, şubelerini kapatma kararı alıyor. Yeans Halle, Almanya’nın kot sektöründeki öncü markalarından biri, bu akıbetten kurtulamadı. Şirket yönetimi, online perakendecilerin baskısı ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle iflas ettiklerini duyurdu.

Yeans Halle’in iflası, onlarca mağazasının kapanması anlamına geliyor. Bu da, yüzlerce çalışanın işsiz kalması demek. İflasların arkasında yatan bir diğer faktör de, internet üzerinden ucuz fiyatlarla satış yapan uygulamalar. Bu uygulamalar, perakende sektörünü zor durumda bırakıyor.