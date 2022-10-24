﻿Dünyanın en eski yıldız haritası keşfedildi

Yunan astronom Hipparchus, bundan tam 2100 yıl önce yıldız haritası çıkardı. İnsanlığın yıldızları sayısal koordinatlar ile takip etme konusundaki ilk girişimi olarak kabul edildiği belirtildi. Fakat Hipparchus’un ölçüm planları kaybolduğu için bu çalışmaları nasıl yaptığı tam olarak bilinmemekteydi.

Yeni yapılan bir araştırma sonucunda Orta Çağ’dan kalma bir Yunan el yazmasında, Hipparchus’un kayıp tarihi belgesinin parçaları keşfedildi.

Orta Çağ’dan kalma bir Yunan el yazmasında, Hipparchus’un kayıp tarihi belgesinin parçaları Yunan halkında en büyük astronom olarak kabul edilmektedir.

California’daki Early Manuscripts Electronic Library’den ve Rochester Institute of Technology’de bulunan Lazarus Project’ten bir grup ekip, multispektral görüntüleme olarak bilinen bir teknik ile ışığın birçok dalga boyunu kullanarak bazı metinleri ve ölçümleri ortaya çıkardı.

Sorbonne Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar daha sonra dört takımyıldızın tanımlarını deşifre etti.

antik Yunan matematikçi Arşimet’in çalışmalarının bilinen en eski kopyalarını da çözümledi.