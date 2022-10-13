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NASA tarih verdi: Ay'a ne zaman roket gönderileceği belli oldu

Geçtiğimiz ay test aşamasında sorun yaşayan NASA, Ay'a gidecek uzay aracı için yeni bir açıklamalarda bulundu. Artemis I görevinde kullanılacak SLS roketi için fırlatma tarihi açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:09
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NASA Artemis I görevini ne zaman gerçekleştirecek

NASA tarih verdi: Ay'a ne zaman roket gönderileceği belli oldu
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NASA’nın 97 metre yüksekliğindeki roket ve Orion uzay aracı Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma rampasında bekletildiği belirtildi. Yeni fırlatma denemesinin 14 Kasım’da gerçekleştirileceği duyuruldu.

NASA’dan yetkili isimler, “Önceki haftadaki incelemeler ve analizler, roketi ve uzay aracının Ian Kasırgası nedeniyle sorun yaşadığını tespit ettik. Ekipler, termal koruma sistemindeki köpük ve mantardaki küçük hasarları onarmak için standart bakım yapacak. Roket, uçuş sonlandırma sistemindeki pilleri yeniden şarj edecek veya değiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Planın, SLS roketini araç montaj binasından 4 Kasım Cuma gününe kadar fırlatma rampasına döndürmek olduğu aktarıldı. Merakla beklenen Artemis I test uçuşu, NASA’nın şimdiye kadar inşa ettiği en güçlü roketi görecek. Böylelikle, gerçekleştirilecek test uçuşu Ay yüzeyinden uçmak için mürettebatsız Orion uzay aracı için büyük önem taşımaktadır.

Artemis I başarılı olursa, Artemis II görevinde astronotların da yer alacağı duyuruldu. 2025 gibi erken bir tarihte gerçekleşecek olan Artemis III, 1972’deki son Apollo görevinden bu yana ilk astronot inişi olacağı aktarıldı.

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