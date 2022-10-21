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  • Ay Dünya'yı terk ediyor. Bir gün 24 saatten fazla olabilir

Ay Dünya'yı terk ediyor. Bir gün 24 saatten fazla olabilir

Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda Dünya ve Ay'a ait ilginç detaylar ortaya çıktı. Ay'ın Dünya'dan her sene 3.8 cm civarında uzaklaştığı, bu durumun da Medcezir olayına etki ettiği ve günlerin uzayacağı anlamına geldiği açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:20
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Ay her yıl Dünya'dan 3.8 cm uzaklaşıyor. Günler 24 saatten uzun sürebilir

Ay Dünya'yı terk ediyor. Bir gün 24 saatten fazla olabilir
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Uzayda yapılan çalışmalar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

Dünya ve Ay arasındaki mesafenin uzadığı ortaya çıktı. İlk olarak 1969 yılında NASA'nın Apollo görevlerinde fark edilen bu durum, bilim insanlarını dikkatini çekti. Araştırmalarını Ay ve Dünya’ya çeviren bilim insanları geleceği etkileyecek bazı sonuçlara ulaştı.

HER YIL 3,8 CM UZAKLAŞIYOR

Ay'ın, her yıl gezegenimizden 3,8 cm daha uzağa kaydığı ve bu durumun milyarlarca yıldır devam ettiği açıklandı.

1 GÜN 24 SAATTEN FAZLA OLABİLİR

Ay ve Dünya arasındaki uzaklık, gün sürelerine de etki etti.

Ay’ın uzaklaşması durumu gün süresini de etkiledi ve 1 günün 24 saatten daha uzun olabileceği açıklandı.

Dünya’da gelgit(medcezir) olayının yaşanamaması da günlere etki eder ve süre normalden çok daha uzun olur.

Fakat bilim insanları bu bir farkın oluşması bilimsel olarak milyonlarca yılın geçmiş olması gerektiğinin altını çizdi.

2.45 MİLYAR YIL ÖNCE GÜNLER 16.9 SAATTİ

Ay ne kadar uzaklaşırsa günler o kadar uzar. Bundan 2.45 milyar yıl önce günler 24 saat değil, 16.9 saatti.

MEDCEZİR (GELGİT) OLAYI NEDİR?

Arapça’da yükselme ve alçalma anlamına gelen med ve cezir, coğrafi bir terimi ifade eder. Bir gök cisminin, başka bir gök cismine uyguladığı kütle çekimi ile her iki gök cisminde meydana gelen şekilsel bozulmaları anlatır. Güneş’in ve Ay’ın çekim gücüne bağlı olarak okyanuslarda ve denizlerde suların yükselip alçalmasına medcezir (gelgit) denir. Güneş ve Ay’ın konumlarındaki değişikliğe bağlı olarak yeryüzündeki sular kabarır veya alçalır.

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Sjsjsjss
21.10.2022 15:14
Geceyi seven ben olarak bu durum çok ama çok üzücü  
 
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