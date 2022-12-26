Dünyanın ilk yapay rahim tesisinin tanıtımı yapıldı

2017’de bilim insanları, dünya genelinde yaşanan “kısırlık krizi”ne dikkat çekerek durumun gelecekte daha da kötüye gitme ihtimaline yönelik yeni tedbirler aldıklarını ifade etti.

ABD merkezli EctoLife şirketi, “yapay rahim çiftliği” projesini başlattı. Proje kapsamında 30 bin adet yapay rahim oluşturacak, dünya genelinde çocuk yapmakta zorluk çeken çiftler için yüksek bir ücret karşılığında “yapay rahim” hizmeti sunacağını duyurdu.

İlk etapta 30 bin yapay rahimle başlayacak projenin başındaki isim Haşim El-Ghaili, ABD’de her 9 çiftten 1’i çocuk yapmakta zorluk yaşadığını belirtti. Dünya genelinde ise özellikle erkeklerin testosteron seviyesindeki düşüşün ve bunu takiben sperm sayısında ciddi bir azalmanın böyle bir girişime sebep olduğunu belirtti.

İNSANLIĞIN ÜREME KABİLİYETİ, YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Yapay zeka destekli kurgusal bu kompleks, doğal doğuma göre daha güvenli olduğu ve ölümcül komplikasyonları ortadan kaldırdığı iddiasını savundu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2017 yılında yaklaşık 300.000 kadın hamilelik komplikasyonlarından dolayı öldü. Bu, her gün 808 kadın anlamına geliyor.

El-Ghaili’ye göre, EctoLife yapay rahmi, bir annenin vücuduyla acı içinde itmesi yerine, çiftlerden kuluçkadaki çocuklarını "doğuran" bir düğmeye basmaları isteniyor. Proje, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan düşük doğum oranları ve kanser gibi sağlık sorunları nedeniyle rahmi alınan kadınlar için de tasarlandı.

YAPAY RAHİMLE KUZU YETİŞTİRİLMİŞTİ

2017'de araştırmacılar yapay bir rahim yapmak için gerekli tüm bileşenleri içeren bir BioBag yaptılar ve içinde bir bebek kuzu yetişti. Araştırmacılar, plastik torbaya benzeyen yapay bir rahim kullanarak prematüre kuzuları haftalarca canlı tutmayı başardı.

Aynı şeyin insanlar için nasıl yapılabileceğini gösteren bu yeni konsept, bunu endüstriyel bir düzeye çıkarmayı ve bunun yerine insanlara uygulamayı hedeflediğini belirtti.