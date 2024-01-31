Fatih Terim ilk kez konuştu. Eleştirilere kulak asmadı

Kaynak: La Gazetta Dello Sport
Fatih Terim ilk kez konuştu. Eleştirilere kulak asmadı
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos’un teknik direktörü Fatih Terim imza sonrası ilk kez İtalyan basınına konuştu.

"GELECEK ONUN OLACAK"
Juventus’ta bu sezon harikalar yaratan Kenan Yıldız hakkında konuşan Fatih Terim, “Kenan Yıldız'ın performansından çok mutluyum Türkiye'deki herkes mutlu Umut, bir yıldız doğabilmesidir Kenan Yıldız, A Milli Takım'da da gol attı Büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor Gelecek onun olacak" ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS BİR OKUL"
Juventus’un bir okul olduğuna değinen Fatih Terim "Mükemmel bir tekniği var Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı Pek de çocuk gibi görünmüyor Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda Juventus'ta olmak büyük bir avantaj Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik adam" Dedi.

"GREALISH'İ DE HATIRLATIYOR"
Genç yıldızı Grealish'e benzettiğini söyleyen Fatih Terim, "Kenan Yıldız'ın yeni Del Piero olmasını umuyoruz Alessandro'ya her zaman saygı duymuşumdur Kenan'da da idolü olan Del Piero'dan bir şeyler var ama özellikle soldan yaptığı driplinglerden sonra orta yaptığında bana biraz Manchester City forması giyen Grealish'i de hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE"
"Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu mu" sorusuna ise Fatih Terim, "Kesinlikle öyle Oldukça zeki bir oyuncu takımı organize ediyor, asist yapıyor ve gol atıyor Hakan Çalhanoğlu, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri Her gün daha iyiye gidiyor" açıklamasını yaptı.

PAOK maçında hakeme küfür etmesi nedeniyle komşuda eleştirilerin odağı haline gelen deneyimli hocanın bu konu ile ilgili hiçbir şey söylememesi dikkat çekti.

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