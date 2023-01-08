Bir kara delik Dünya'ya yaklaşırsa ne olur? İşte o video

"Kara deliklerden birisi Dünya'ya yakınlaşırsa ne olurdu" diye merak eden bilim insanları yeni bir animasyon oluşturarak neler yaşanabileceğini açıkladı. Yayınlanan videoda bu galaksilerden birisinin Güneş sistemine ve buradan da Dünya'ya yaklaştığında nasıl bir görüntü ortaya çıktığı gösterildi.

Videoda yer alan kara delik, Dünya'yı çekebilecek noktada yer almadı. Video bir kurgu ile Dünya'ya yakın olan bir kara deliğin gökyüzünden nasıl görüneceğini gösterdi.

TeknolojiOku.com'dan aktarılan bilgilere göre; Eğer kara deliğin çekim alanına girseydik "spagettileştirme" denen bir süreçten geçilirdi. Dolayısıyla neredeyse saniyeler içerisinde yutulur ve yok olunurdu.

Kara deliğin yer çekim kuvvetine düşecek olan Dünya, kara deliğin olağanüstü çekim gücü yüzünden bir spagetti gibi uzayıp parçalanarak yutulurdu.