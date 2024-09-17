Dünyevi hayat İslami hayat

Türkiye Diyanet Vakfının İslam Ansiklopedisinden alıntıladığım bölüm şöyle:

Hz. Muhammed yirmi yaşından, kırk yaşına kadar sırada ticari hayat sürdürüyordu.

Miladî 605 yılında Kâbe Kureyşliler tarafından yeniden inşa edilirken Hacerülesved’in yerine konulması hususunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Kureyş ileri gelenlerinden Ebû Ümeyye B. Mugire’nin, “Benî Şeybe Kapısı’ndan Kâbe’ye ilk girecek kişinin vereceği karara uyulması” önerisi benimsendi.

Kâbe’ye ilk giren Hz. Muhammed, Hacerülesved’i eliyle yerleştirdi.

Kâbe’nin tamirinden sonra Hz. Muhammed Allah’a nasıl ibadet edileceğini araştırmaya daha fazla yöneldi.

Hira dağındaki mağarada münzevi hayat yaşamaya başladı.

Hira’da bulunduğu bir gün Cebrail gelerek onun Allah’ın elçisi, kendisinin de baş melek olduğunu belirterek “Yaratan rabbinin adıyla oku!” cümlesi ile başlayan Alak suresinin ilk beş ayetini tebliğ etti.

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!

O, insanı bir alaktan yarattı. (Alak: Embriyo- OU)

Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

Ki O, kalemle yazmayı öğretendir.

İnsana bilmediğini O öğretti.”

Cebrail bir süre gelmedi.

Resulullah bir gün Hira mağarasından dönerken Cebrail’i tekrar gördü. Korku ve heyecanla evine gitti, yatağına girip üstünü örttü.

Cebrâil evinde karşısına çıkarak Müddessir suresinin ilk ayetlerini okudu.

Ey örtüsüne bürünen!

Kalk ve uyar!

Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir.

Elbiseni tertemiz tut.

Her türlü pislikten uzak dur.

Hz. Peygamber’e ve onun şahsında Müslümanlara hem maddi hem de manevi temizlik emredildi.”

Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

“Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir."

İslami hayatın Hz. Allah’la arandadır ve bizi hiç ilgilendirmez Erdoğan.

Dünya hayatın ise görevin itibarı ile elbette milleti ilgilendirir Erdoğan.

Dini yorumundan hareketle, laik demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine istikamet veremezsin Erdoğan.

Hz. Peygamberimiz der ki;

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”

22 yılda milleti açlık ve yoksulluk içinde bıraktığın Türk-İş resmi açıklaması ile açık seçik ortadadır.

O halde bu nasıl dünyevi hayat Erdoğan?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ diyor ki;

“Hz. Muhammed’i örnek alsaydınız, onun yolundan yürüseydiniz, Yahudilerden cesaret ödülü almaz, ülkeniz bu kadar borçlu, siz ise bu kadar zengin olmazdınız.

Aslında bu cümleyi, Hz. Muhammed’in izinden gittiğinizi düşündüğünüz için kurmadınız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü reddetmek, ona olan gizleyemediğiniz nefretinizi, öfkenizi ifade etmek için kullandınız.

Türk Milleti bin yıldır Müslüman. Son bin yılda, Anadolu’da İslam’a en büyük zaferi kazandıran kişi Atatürk’tür.”