Galatasaray'dan TFF'ye istifa baskını! Dursun Özbek bugün Riva'da

Son olarak Başakşehir'e yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda mağdur olduklarını düşündükleri pozisyonlar için bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Başakşehir'le oynanan kupa maçının ardından sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi Galatasaray'da bardağı taşıran son gelişme oldu.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE DE GÜNDEM OLACAK

Sarı - Kırmızılıların Kulüpler Birliği'nin önümüzdeki çarşamba günü Futbol Federasyonu ile yapacağı zirvede kulüp adına sevk konusunu gündeme getirecekleri öğrenildi.

Kaynak: Akşam