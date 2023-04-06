Okan Buruk: Korkuyoruz artık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda 3-2 yenilerek elendikleri Başakşehir maçından sonra konuştu.

Buruk, şunları söyledi:

"Rakibimiz uzun paslar ve ikinci toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Kaptırdığımız toplarla geçişi denediler. Normal Başakşehir dışında bir oyun ortaya koydular. Biz de savunma anlamında hatalar yaptık. Rakip kalede pozisyona girmemize rağmen kalemizde pozisyonlar verdik. Pozisyon zenginliği, sayılmayan goller, penaltı pozisyonları vardı. Benim görüşüme göre ikinci yarıdaki pozisyon net penaltıydı.

Maç içindeki hakem kararlarıyla ilgili konuşmamamız gerekiyor. Konuştuğumuz, 'Hakem penaltı vermedi.' dediğimiz zaman PFDK'ye sevk ediyorlar. Geçen hafta beni öyle yaptılar. Bu açıklamalardan da korkuyoruz artık. Çok demokratik bir ortamda çalışmıyoruz. O yüzden hakemi ve pozisyonları burada değerlendiremiyoruz.

Lale Orta Galatasaray'ın aleyhine hatalı kararlar verildiğini açıkladı. Bu açıklamalara sevindik. Merak ediyorduk. Gözümüzde yüzde 100 kırmızı kartlar vardı. Net bir şekilde herkesin gördüğü şeyin neden verilmediğini merak ediyorduk. Merakımız giderildi. Verilen kararların yanlış olduğunu, doğrusunun iki haftada rakibimizin 10 kişi kalması gerektiğini açıkladılar. Buna da sevindim.

Geçen maçtan önce çağrı yapmış, merak ettiğimizi söylemiştim. Bu yüzden PFDK'ye sevk edilmiştim. Ne hakaret ne de başka bir şey vardı, sadece merakımı bildirdim. Sayın Lale Orta da bu merakımla ilgili açıklama yaptı. Aydınlandık ama şu anda PFDK'de yargılanacağım.

İnşallah bundan sonraki haftalarda bu hatalar yapılmaz. Aslında çok basit şeyler. Bu kadar basit şeyleri çözemememiz hepimizin aklına takılıyor, üzülüyoruz. İki kişi telefondan izlesek pozisyonu görürüz. Bu kadar görüntü varken hata yapılması herkesi üzüyor ama kötü niyet aramıyoruz. Açıklamalar da yapıldı. Bundan sonra hiç kimse için hataların yapılmadığı bir sezon olur. Artık çok kolay. Önümüzde 8-10 kameranın görüntüsü var. Basit kararlar alma şansımız var.

Genel olarak çizgimiz ve oyunumuz iyi. Belli bir süreçten geçtik. Sakatlıklar ve aralar oldu. Bundan sonra daha iyi oyunlar ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Maç eksiklikleri var. Zaniolo, Mertens ve Midtsjö'de maç eksikliği vardı. Genel olarak iyi yoldayız. Ligde önde gidiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda bundan daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz."