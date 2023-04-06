6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Okan Buruk: Korkuyoruz artık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 05:37
Takip Et

Okan Buruk'tan flaş sözler

Okan Buruk: Korkuyoruz artık
+
Aa
-

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda 3-2 yenilerek elendikleri Başakşehir maçından sonra konuştu.

Buruk, şunları söyledi:

"Rakibimiz uzun paslar ve ikinci toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Kaptırdığımız toplarla geçişi denediler. Normal Başakşehir dışında bir oyun ortaya koydular. Biz de savunma anlamında hatalar yaptık. Rakip kalede pozisyona girmemize rağmen kalemizde pozisyonlar verdik. Pozisyon zenginliği, sayılmayan goller, penaltı pozisyonları vardı. Benim görüşüme göre ikinci yarıdaki pozisyon net penaltıydı.

Maç içindeki hakem kararlarıyla ilgili konuşmamamız gerekiyor. Konuştuğumuz, 'Hakem penaltı vermedi.' dediğimiz zaman PFDK'ye sevk ediyorlar. Geçen hafta beni öyle yaptılar. Bu açıklamalardan da korkuyoruz artık. Çok demokratik bir ortamda çalışmıyoruz. O yüzden hakemi ve pozisyonları burada değerlendiremiyoruz.

Lale Orta Galatasaray'ın aleyhine hatalı kararlar verildiğini açıkladı. Bu açıklamalara sevindik. Merak ediyorduk. Gözümüzde yüzde 100 kırmızı kartlar vardı. Net bir şekilde herkesin gördüğü şeyin neden verilmediğini merak ediyorduk. Merakımız giderildi. Verilen kararların yanlış olduğunu, doğrusunun iki haftada rakibimizin 10 kişi kalması gerektiğini açıkladılar. Buna da sevindim. 

Geçen maçtan önce çağrı yapmış, merak ettiğimizi söylemiştim. Bu yüzden PFDK'ye sevk edilmiştim. Ne hakaret ne de başka bir şey vardı, sadece merakımı bildirdim. Sayın Lale Orta da bu merakımla ilgili açıklama yaptı. Aydınlandık ama şu anda PFDK'de yargılanacağım. 

İnşallah bundan sonraki haftalarda bu hatalar yapılmaz. Aslında çok basit şeyler. Bu kadar basit şeyleri çözemememiz hepimizin aklına takılıyor, üzülüyoruz. İki kişi telefondan izlesek pozisyonu görürüz. Bu kadar görüntü varken hata yapılması herkesi üzüyor ama kötü niyet aramıyoruz. Açıklamalar da yapıldı. Bundan sonra hiç kimse için hataların yapılmadığı bir sezon olur. Artık çok kolay. Önümüzde 8-10 kameranın görüntüsü var. Basit kararlar alma şansımız var.

Genel olarak çizgimiz ve oyunumuz iyi. Belli bir süreçten geçtik. Sakatlıklar ve aralar oldu. Bundan sonra daha iyi oyunlar ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Maç eksiklikleri var. Zaniolo, Mertens ve Midtsjö'de maç eksikliği vardı. Genel olarak iyi yoldayız. Ligde önde gidiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda bundan daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
4
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
5
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
6
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿Riva'da neler oluyor? TFF'de dönen dolapları Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Riva'da neler oluyor? TFF'de dönen dolapları Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Riva'da neler oluyor? TFF'de dönen dolapları Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Galatasaray Kulübü: Operasyon VAR
﻿Galatasaray Kulübü: Operasyon VAR
﻿Galatasaray Kulübü: Operasyon VAR
﻿Robert F. Kennedy, Beyaz Saray için Biden'a meydan okuyacak
﻿Robert F. Kennedy, Beyaz Saray için Biden'a meydan okuyacak
﻿Robert F. Kennedy, Beyaz Saray için Biden'a meydan okuyacak
﻿Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı
﻿Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı
﻿Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı
﻿Manchester United ve Newcastle galip
﻿Manchester United ve Newcastle galip
﻿Manchester United ve Newcastle galip
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.