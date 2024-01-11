Erman Toroğlu'ndan Sivasspor Galatasaray maçında verilmeyen penaltıyla ilgili flaş sözler: Ayıp ya. Kafanda şeytan mı var?

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'daki programda Sivasspor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuştu.

Toroğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

- 43. dakikada Halil Dervişoğlu ceza sahasında Camara ile mücadelesinde yerde kaldı. Oyun devam etti.

"Öndeki oyuncu Galatasaraylı, arkadaki oyuncu öndeki oyuncunun bileğine tak diye vuruyor. Dünkü Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı aklınıza getirin. Dzeko ayağını şöyle ayağının üst yanla topu çekti, arkadaki oyuncu dokundu ayağının tabanıyla. Penaltı kararı doğru. Bugünkü pozisyon da şu. Ceza sahasının içi. Rakip müdahale etmek istiyor. Ben topa dokundum, o benim geldi ayağıma dokundu. Fenerbahçe maçındaki pozisyonun yerde olanı. Bunu hakem atlıyor. Atlıyorsa sakatlık var. Hakem göremeyebilir. Çok net söylüyorum. Kesinlikle net bir penaltı. VAR'daki atlamayacak bunu. Bu adam niye düştü ya. Yerde kıvranıyor. Net darbe yedi. Burnu kemikle tendon arasına geçiriyor. Bu penaltı. O zaman Alper Ulusoy sen ligle oynuyorsun kardeş. Ayıp ya. Kafanda şeytan mı var? Bu hata mata değil abi. Böyle hata olmaz. Bunu Fener'e de yapmayın Galatasaray'a da Beşiktaş'a da."

- 53. dakikada Kerem Demirbay ceza sahasının içinde Burak Kapacak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.

"Bu kalçası geliyor. Dokunur dokunmaz kendisini atıyor. Uzaktan yakından penaltıyla alakası yok."

- 67. dakikada Abdülkadir Parmak Halil Dervişoğlu ile girdiği mücadelede yerdeyken topa eliyle kemas etti. Galatasaray penaltı bekledi.

"Oynanırken düşüyor. Faul isteyecek herhalde. Pozisyon arkasında. Hakem pozisyona çok yakın. Hakem görüyor. El yerdeyken top vuruyor. Top eline gelmeden el şöyle. Topa bakmıyor. Onun vebali günahı kendine ait. Burada VAR bir şey yapamaz. Hakem çok yakın. Hakem bunun vücut dilini şeklini hepimizden iyi görüyor. Çıplak gözle görüyor. Orada bir hata yapıyor. Elini kulağına götürüyor. Bunu yapma. Penaltı mı değil mi? Kimsenin günahını alamam. Pek bilerek oynadı gibi gelmedi bana. Pek bir şey diyemem."

- 84. dakikada Sivas'ın kazandığı penaltı. Doğru mu?

"Elleri açık. Top buraya gidiyordu diyor Kerem Demirbağ. Ankara'nın bağları tam da. Veya erik dalı. Net penaltı. Şampiyonluğa giden bir takımın bir oyuncusu ceza sahasında bunu yapmaz. Bırakın hikayeyi. Niye itiraz ettiler anlayamadım."

- 90+5'te Kerem'in ikinci sarıdan kırmızı görmesi doğru mu?

"Doğru. Açık açık doğru."