Depremzede sonunda isyan etti. Fahiş fiyatlı kiralar nedeniyle ağır hasarlı evden çıkmıyorlar

(DHA) - Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi’ndeki 4 katlı 12 daireli Güler Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görünce yıkım kararı verildi. Binanın birinci katındaki dairede oturan Akgündüz ailesi, yüksek kira fiyatları nedeniyle kiralık ev bulamadı. Depremden önce 1500 ile 2 bin TL arasında değişen kira fiyatlarının, 6 bin TL’ye yükseldiğini belirten Yusuf Akgündüz, maddi imkansızlıklar nedeniyle bütçesine uygun kiralık ev bulamadı.



SOBAYI PENCEREDEN AŞAĞI ATTI



Zabıta ekipleri, ağır hasarlı binayı mühürleyerek ailenin binayı tahliye etmesini istedi. Evinde 3’ü böbrek yetmezliği hastası 5 çocuğu, eşi ve yatalak annesi ile yaşayan Yusuf Akgündüz, evinden ayrılamayacağını belirterek zabıta ekiplerine direndi. Hasta çocukları için evde kalmayı sürdürmek zorunda kaldığını ifade eden Akgündüz, kendisini çıkarmak isteyen ekiplere tepki göstererek, evdeki odun sobasını pencereden attı. Zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen aile, ağır hasarlı binada yaşamaya devam ediyor.



‘EV BULURSAN SANA KİRA YARDIMI YAPACAĞIZ’



Binayı tahliye etmek istemeyen Yusuf Akgündüz, depremin ardından fahiş fiyat uygulayan ev sahipleri nedeniyle bütçesine uygun ev bulamadığını kaydederek, şunları söyledi:



"Benim çocuklarım diyaliz hastasıdır. Hepsi ilaç kullanıyor. Devlet bana yarım saat mühlet veriyor ve eşyaları çıkarmamı istiyor. Depremden dolayı evlerin kirası 6 bin TL olmuş. Gelmiş bana buradan çıkacaksın diyorlar ama ben çıkmayacağım. Çocuklarım hepsi hastadır ve 3 tane engelliye bakıyorum. Gerekirse canımdan olacağım ama çıkmayacağım. Ölüme kadar direneceğim. 30 yıldır aynı mahalledeyim. Annem yatalaktır. 5 çocuğum var. 3 tanesinin diyalize bağlı olması lazım. Bu yüzden dışarıda kalmıyorum. Kalmayacağım da. Depremde 3 gün camide kaldık. Daha sonra köye gittik. Orada da ayıp olmasın diye ayrıldık 4’üncü gün otogara gidip orada kaldık. Bazı eşyalarım halen otogardadır. Belediye Başkanı beni aradı. Ev bulursan sana kira yardımı yapacağız dedi ama ben kiralık ev bulamıyorum.”

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