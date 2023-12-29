Yaz kış yiyiyoruz yararlarını bilmiyoruz

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, dondurmanın yararlarını anlattı, detaylar verdi.

Kalsiyum kemik ve diş sağlığı açısından çok önemlidir. Günlük yeterli kalsiyum alınmadığında özellikle kemiklerden çekilen kalsiyum rahatsızlıklara yol açabiliyor.

DONDURMANIN BİLİNMESİ GEREKEN YARARLARI

Bir bardak sütle 240 mg 120 mg kalsiyum alınırken aynı orandaki dondurmayla 300 150 mg kalsiyum alınıyor. Diyet ve Beslenme Uzmanı Torluoğlu konuya ilişkin şöyle konuştu:

“ 3 top dondurma 1 su bardağı süte,, 1 dilim ekmeğe denk düşer. Yani gün içinde gönül rahatlığıyla dondurma yiyebiliriz. Çünkü kasların düzgün çalışmasına yarar sağlayacaktır. Dondurmada protein kalitesi yüksektir. A ve B vitaminlerinin yanısıra, fosfor, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi kaynakları da içerir. O nedenle dondurma kasların düzenli şekilde kasılıp çalışmasına destek verir, doku kaybının önünü keser.

Kan şekerinde dengesizlikler yaşayanlar dondurma tüketilebilir; zira dondurma dengeyi sağlayacaktır.”



HANGİ TATLI VE DONDURMA KAÇ KALORİ



Kemalpaşa 476 kcal,

Baklava 425 kcal,

Lokma 362 kcal,

Güllaç 235 kcal,

Dondurma 120-200 kcal,



HAMİLELİK DÖNEMİNDE MİDE BULANTILARINA ÇARE Mİ?



Dondurma yiyen hamileler ilk haftalarında mide bulantıları yaşayabilir. Dondurma bu tür atakları olan gebelerde iyi bir protein kaynağı. Yani kusmayı önleyebiliyor. Öte yandan sıvı ve mineral kaybını önlemiş oluyor.

DONDURMA MUTLULUK VERİR Mİ?

2002 yılında yapılan bir çalışmada, deneklerin beyinleri inceleme altına alındı. Denekler dondurma yediklerinde beyinlerinde hangi noktaların aktive olduğu mercek altına alındı. Ve çıkan sonuç çarpıcıydı; beyindeki keyif bölgelerine dokunan dondurmanın keyif verdiği ortaya çıktı.

BADEMCİK ŞİŞİRİR Mİ?

Dondurmanın bademcikleri şişirdiği bir efsane. Bilimsel bir kanıtı yok. Aşırı soğuk bir besinin damarlarda ani daralma yaratarak direnç mekanizmasında bozulmaya yol açarak enfeksiyona neden olması görünen bir durum. Ama bilimsel bir kanıtı yok. Dondurma yedikten sonra üzerine su içilmesinde yarar var...