Depremde balkondan atlayan kişi Nijeryalı çıktı

Düzce’de meydana gelen deprem İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi biçok ilde hissedildi. Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere 35 kişi yaraladı.

İstanbul’daki yaralının Beylikdüzü’nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı.

Nweke, “Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye’ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu. Daha önce hiç deprem görmedim. Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim” dedi.