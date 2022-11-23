Prof. Dr. Sinan Özeren: İstanbul’da olası değil garanti bir deprem var

Düzce’de 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Habertür canlı yayınına bağlanan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Özeren, Maramara üzerinde büyük bir sıkışma olduğunu söyledi.

Özern, “Marmara Denizi'nin orta kısmında, Silivri'den Adalar Denizi'ne kadar olan kısmını biliyoruz ki burası 1776'dan beri çok büyük şekilde kırılmadı. Bu kadar büyük zamandan beri kırılmadığı için tektonik yükleme devam etti ve burada deprem bekliyoruz diyebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“7,2'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREMİN OLACAĞI GARANTİ”

“Bu depremle ilişkilendirmek istemiyorum ama Marmara'da inanılmaz bir risk var.” diyen Özeren, “Marmara Denizi'nde 7,2'nin üzerinde bir depremin olacağı garanti. Ne zaman olacağını söyleyemeyiz tabi. Ama bu gözlemlerden gelen bir şey. Su altında yapılan jeolojik gözlemlerden gelen bir sonuç. Marmara Denizi'nin ortasındaki Marmara Fayı'nın çok büyük bir kısmının uzunca bir zamandır kilitli olduğunu biliyoruz.” şekliden konuştu.

“OLASI DEĞİL, GARANTİ İSTANBUL DEPREMİ”

Bu sırada araya giren sunucunun "Bu da aslında beklenen olası İstanbul depremi..." demesi üzerine Prof. Dr. Özeren, şöyle devam etti:

"Olası İstanbul depremi değil, garanti İstanbul depremi... Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ona olası dememek lazım. O fizik kuralı. Siz elastik bir malzemeyi bu kadar süre yüklerseniz ve bu yükleme sonucu hiç deprem olmadan bu malzeme deforme olmuşsa bu malzeme bir süre sonra dayanamayacak ve bir anda kayacak. Ve burada en az 7,2'nin üzerinde deprem olacağını tahmin ediyoruz.

"BU DEPREM 200 KİLOMETRE MESAFEDEN BENİ UYANDIRDI, 7,3'Ü SİZ DÜŞÜNÜN"

Düşünün bu deprem beni uyandırdı. İstanbul'dayım ben. Deprem Düzce'de oldu. Ne kadar mesafe? Aşağı yukarı 200 küsur kilometre. 6 büyüklüğünde ve bu mesafedeki bir deprem burada beni, Ankara'da insanları uyandırdı. Şimdi Marmara'nın içinde olan bir 7,3'lük depremi düşünün. Mesafe 20-30 kilometre olacak. Durumun vehametini kafanızda canlandırabilin diye söylüyorum. İstanbul'daki durum olasılık değil, garanti. Ne zaman olacağını bilemiyoruz ama kuvvetle muhtemel kısa zaman içinde olması çünkü oldukça uzun zamandır Marmara'nın orta segmenti kırılmamış."