23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Deprem sonrası 2 milyondan fazla kişi e-Devlet üzerinden bunu sorguladı. Hemen girin bakın

Deprem sonrası 2 milyondan fazla kişi e-Devlet üzerinden bunu sorguladı. Hemen girin bakın

Düzce depremi sonrası vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için e-Devlet üzerinden ulaşılabilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nda aradı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:28
Takip Et

Hemen girin bakın. Deprem sonrası 2 milyondan fazla kişi e-Devlet üzerinden bunu sorguladı

Deprem sonrası 2 milyondan fazla kişi e-Devlet üzerinden bunu sorguladı. Hemen girin bakın
+
Aa
-

AA’da yer alan habere göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 2 milyondan fazla kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguladı.

Düzce'deki depremin kaydedildiği saat 04.08 ile 06.00 arasında 247 bin 485 kişi, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden ulaşılabilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nda aradı.

Sorgulamayı 04.08'den saat 14.30'a kadar yapan kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti.

Son depremlerle ilgili bilgi almak için http://deprem.afad.gov.tr internet adresine ise saat 04.08'den 14.30'a kadar 4 milyon 791 bin vatandaş ulaştı.

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
7
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.