Düzce'de deprem

Düzce'de saat 06.57'de büyüklüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 4.3, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.6 olarak açıklanan bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı sallantıyı hissettiğini yazdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 4 gün önce saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş; deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti.