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Düzce'de deprem

Merkez üssü Düzce olan, büyüklüğü AFAD tarafından 4.3 olarak açıklana deprem, çevre illerde de hissedildi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 08:44
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Düzce'de 4.3'lük deprem

Düzce'de deprem
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Düzce'de saat 06.57'de büyüklüğü İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 4.3, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.6 olarak açıklanan bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı sallantıyı hissettiğini yazdı. 

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 4 gün önce saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş; deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti.

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