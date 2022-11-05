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Motorlu kurye kavşakta otomobile çarptı

Düzce’de motorlu kurye kontrolsüz girdiği kavşakta otomobile çarptı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 23:54
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Düzcede gerçekleşen kazada motorlu kurye kontrolsüz girdiği kavşata otomobile çarptı

Motorlu kurye kavşakta otomobile çarptı
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Kaza, Mehmet Akif Caddesi ile Rasim Bedir Paşa Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Çarşısı istikametinden Rasim Bedir Paşa Bulvarı'na seyir halinde olan H.Y. idaresinde 81 ABT 701 plakalı motorlu kurye, D-100 karayolu istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 81 AAN 212 plakalı otomobile çarptı. 

Çarpışmanın etkisi ile motorlu kurye kaldırıma savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Motorlu kurye H.S. ile birlikte otomobil sürücüsü M.D., R.D., E.D.(5) ve E.D.'ye (10) olay yerinde ilk müdahaleyi yapıldı. Ardından yaralılar Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. (İHA)

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