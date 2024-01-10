Dzeko penaltıdan attı, statta bir anda o şarkı başladı. Spikerin yorumu Fenerbahçe taraftarının duygularına tercüman oldu

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Dzeko penaltıdan attı, statta bir anda o şarkı başladı. Spikerin yorumu Fenerbahçe taraftarının duygularına tercüman oldu
Fenerbahçe-Konyaspor maçında Dzeko sahnede...

Fenerbahçe, Süper Lig'de ağırladığı Konyaspor karşısında Edin Dzeko'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Dzeko'nun, Konyasporlu futbolcu Adil'in müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem Kadir Sağlam VAR'dan çağırıldı.

Pozisyon 2 dakika VAR'da incelendi ve hakem penaltı kararını verdi.

3 dakika sonra topun başına geçen Dzeko penaltıyı gole çevirdi, statta Hande Yener'in şarkısı "Beni sev" çalmaya başladı.

Spiker de Dzeko'nun attığı gol sonrası, ''Kadıköyde Fenerbahçe taraftarı ‘beni sev’ diyor. Fenerbahçe taraftarı seni nasıl sevmesin Edin Dzeko'' yorumunu yaptı.

DZEKO İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Edin Dzeko, Konyaspor karşısında takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

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