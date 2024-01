Fenerbahçe Konyaspor'a karşı sanki hazırlık maçı oynadı! Fatih Saboviç yazdı

Kanarya Dzeko'nun hat-trick'e imza attığı mücadelede farka koştu... 5-0 biten devrenin ardından hazırlık maçı temposunda giden karşılaşma 7-1'lik skorla sona erdi.

Yağmurlu bir İstanbul akşamında Fenerbahçe, Kadıköy'de binlerce taraftarının önünde; son oynadığı maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilen Konyaspor'u ağırlıyordu. Hiç şüphesiz akşamın en ilginç ve tartışılan konularından biri son karşılaşmada İstanbulspor ağlarına 4 gol bırakan Cengiz Ünder'in yerinde İrfan Can Kahveci'nin bulunmasıydı. Isınmada sakatlanan Crespo'nun yerine İsmail Yüksek ilk 11'e dahil oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, rakibi üzerinde sıkı bir baskı kurdu. Ayrıca Tadic'in yerine Joshua King ilk 11'de mücadele edecekti. Konyaspor cephesinde ise takımın bu sezon 17 maçta kalesini koruyan kaleci Paul Bernardoni ve 8 golle en skorer ismi olan forvet Sokol Cikalleshi kadro dışı bırakılmıştı.

VAR'DAN GELEN PENALTI KARARI VE GOL...

Dakikalar 8'i gösterirken Edin Dzeko, rakip ceza sahasında yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem 11. dakikada beyaz noktayı gösterdi. Edin Dzeko topun başına geçti ve penaltıdan ağları havalandırmayı başardı: 1-0.

Erken bulduğu golle öne geçen sarı lacivertlilerde, keyifler yerindeydi. Özellikle de takımın domino dişlisi Fred'in yeniden sahalara dönmüş olması, tribünleri en mutlu eden detay olabilirdi. Konyaspor mücadelenin ilk diliminde kontra atak fırsatları kovalayarak etkili olmaya çabaladı. Ancak sarı lacivertli savunmanın doğru yerleşimi ve iyi alan tutması başlarda onların bu fırsatları pek bulamamasını sağladı.

KING VE SZYMANSKI GOLE YAKLAŞSA DA...

Ön alan baskısıyla rakibini yıldırmaya çalışan Fenerbahçe, yarım saat geride kalmaya başlarken King ve Szymanski ile 1'er fırsattan yararlanamadı. Fred yine her zaman olduğu gibi oyunu iki yönlü oynadı... Yarım saat geçildiği gibi dakikalar 32'yi gösterirken yine kaptan Edin Dzeko sahneye çıktı. Sarı lacivertlilerin Boşnak golcüsü, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakibini affetmedi: 2-0.

İrfan Can Kahveci'nin aktardığı topu bir anda önünde bulan Dzeko, soğukkanlı şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Cengiz'in yerine görev yapan İrfan Can da bu vesileyle üzerindeki yükü bir nebze bırakmış gibi oldu.

CENGİZ'E NAZİRE YAPTI!

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor ağlarına 4 gol yollayan Cengiz Ünder, 41 dakikada hat-trick yapmıştı. Bu hafta ise kronometreler 40'ı gösterirken Edin Dzeko yine sahneye çıktı ve kendisinin de takımının da 3. golünü attı. Szymanski'nin asistinden önce İrfan Can Kahveci'nin bir kez daha oyunu hızla hareketlendirerek sunduğu katkıyı görmezden gelmemek gerekiyor.

Sarı lacivertli ekip, hızlıca Konyaspor'un fişini çekti âdeta ve soyunma odasına çok rahat nefes alarak gitti. Takımın sahip olduğu yüksek moral ve performans, 42. dakikada bu kez Mert Müldür'ün golüyle taçlandı. Kanarya, farkı 4'e yükseltti ve Konyaspor'u haritadan sildi!

DURMAK BİLMİYORLAR!

Maçın analizi, taktik ve teknik analizi bir kenara bırakmak gerekiyordu artık maçı anlatmak için... Szymanski 44. dakikada muhteşem bir gol daha kaydederek Fenerbahçe'nin skoru 5-0 yapmasını sağladı. Geride takımı ve savunmayı tutan Fred ile İsmail'in yanı sıra; ilerideki oyuncuların verimliliği inanılmazdı. Sarı lacivertli ekip hem savunmayı hem de hücumu o kadar etkili oynadı ki Konyaspor 44 dakikada, "Pes" dedi...

Oynadığı son 2 maçın ilk yarılarında toplamda 9 gol bulan Fenerbahçe'nin en önemli verdiği his; acımasızlıktı... Bu tarz oyunların şampiyonluk oyunları olduğunun bilincinde olan takım, rakibine bir an bile acımadı.

MANTIKLI DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLANGIÇ...

İlk yarının ardından Fenerbahçe'de Szymanski ve Dzeko'nun yerine Umut Nayir ile Batshuayi oyundaydı. Hücumda daha fazla oyuncuyla mücadele etmeye başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iki yıldızı dinlendirmeye çekti. Umut Nayir biraz daha Szymanski rolünde gizli forvet gibi oynarken, en ileri uçta Michy Batshuayi vardı.

Geriye kalan 45 dakikayı sakin bir tempoda geçirmeye niyet ettiğini açıkça gösteren Fenerbahçe'nin karşısında, istemesine rağmen bir türlü rakip kaleye gidemeyen bir Konyaspor izledik.

BU TEMPO FUTBOLCUNUN RUHUNUN GIDASIDIR

Resmi maçta skoru erkenden alıp, kalan süreyi idman ya da hazırlık maçı temposunda oynamak profesyonel futbolcunun ruhunun gıdasıdır. Stresli Kayserispor ve üstüne 0-0'lık sıkıcı Galatasaray derbisinden sonra, İstanbulspor ve Konyaspor maçları, Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi...

İkinci devrenin başlangıcıyla birlikte Fenerbahçe tribünleri de âdeta coştu ve şampiyonluk şarkıları söyleyip eğlenmeye başladı. Stresli Kayserispor ve sıkıcı Galatasaray derbisinden sonra İstanbulspor ile Konyaspor maçları hem takıma hem de taraftara ilaç gibi geldi. Profesyonel futbolcu için idman ya da hazırlık maçı temposunda geçen resmi maçlar hep ruha gıda gibidir.

65'TE İKİ MANTIKLI DEĞİŞİKLİK DAHA...

İkinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi, dakikalar 63'ü gösterirken ağları havalandırdı ve skoru 6-0'a getirdi. Bu golün de ardından İrfan Can Kahveci kenara gelip Cengiz Ünder oyuna girdi. İrfan kenara gelirken tüm tribünler, müthiş bir sezon geçiren yıldız oyuncuyu ayakta alkışladı. Joshua King'in yerine de Dusan Tadic yeşil sahaya adım attı.

Mücadelenin son 20 dakikalık dilimine girdiğimizde Konyasporlu oyuncuların, skorda öndeymiş gibi oyunu yavaşlattığını gördük. Yeşil beyazlı ekip farkın daha da artmaması için süreden çalmaya çabalıyor gibiydi. Fenerbahçe'nin üstünlüğünü hissettirmediği tek bir an yoktu. Konyaspor'un da 73. dakika itibariyle isabetli şutu yoktu.

BİR KENDİ KALESİNE, BİR FENERBAHÇE KALESİNE...

Cengiz Ünder ve Fred'in müthiş resitali sonrası sarı lacivertli ekip durmak bilmedi. Dakikalar 82'yi gösterirken Konyasporlu Uğurcan Yazgılı, topu kendi ağlarına yolladı: 7-0. Fenerbahçe gol atmaktan, Konyaspor ise santra yapmaktan yorulmadı!

Sarı lacivertli ekip rakip kaleyi bulan 10 şutundan 7'sinde gol sevinci yaşayarak beklenmedik bir istatistiğe imza attı. Mert Müldür, Cengiz Ünder, Tadic ve Batshuayi oyunun yine hareketli kalmasını sağladı. Fenerbahçe maç 0-0 gibi 10 oyuncusuyla rakip yarı alanda pres yaparak 8. golü aramaya devam etti. Guilherme, 90. dakikada takımının 'şeref golü'nü atarak skoru 7-1 yaptı. Konya'nın kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Fenerbahçe, evinde güle oynaya zafere uzandı.