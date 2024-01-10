Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen Konyaspor'da asıl suçlanması gereken kişiyi Recep Çınar açıkladı

Konyaspor’un Galatasaray karşısındaki performansı, açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe camiasını, özellikle de İsmail Kartal ile oyuncularını tedirgin etti…

Önemli iki oyuncusundan yoksun olarak çıktığı Galatasaray maçında, ortaya koyduğu dirençli oyun ve rakip kalede girdiği gol pozisyonları ile “kolay lokma” olmadığını gösterdi Konyaspor…

Dolayısıyla, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, bir kaza kurşununa kurban gitmemek için, maçtan önce oyuncularını “Konyaspor, İstanbulspor’dan daha güçlü bir rakip, sakın hafife almayın” diye uyarmış mıdır?

Bence uyarmıştır…

Geçen hafta, bir tarafta 5 atan, öbür tarafta 3 yiyen iki takımın mücadelesinde, Fenerbahçe’nin favori gösterilmesi her ne kadar normal görülse de, Konyaspor’un da “sürpriz” yapabilecek bir kapasitede olduğunun altını çizenler de olmadı deği l. Yine de Konyaspor adına zor bir maç olacak…

Konyaspor’da şöyle de bir durum var; Galatasaray maçında 2 eksikle mücadele eden Konyaspor, Fenerbahçe karşısına 3 eksikle çıktı…

Galatasaray karşısına kaleci Paul Bernardoni ve Sokol’dan yoksun çıkan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında bu eksiklerle birlikte Calvo’suz kadro ile yer aldı sahada…

Galatasaray maçında sarı kart gören Kostarikalı oyuncu, bir başka deyişle, Konyaspor’daki kariyerini de o maçta sonlandırmıştı… Bu, bir buçuk sezonluk Calvo serüveninin kapanması demekti…

İLK 45 DAKİKA

Maça iki takımda pas yaparak başladı…

Fenerbahçe’de Fred, Jashua King ve İrfan Can tekrar ilk 11’e dönerken, Tümosan Konyaspor’da teknik adamlar Galatasaray maçında 11’de yer alan Oğulcan ve Oliveira’yı kenara çekerek defansta Kahraman, ileride ise Emrehan’a görev verdi…

Kadro kalitesi nedeniyle oyunda üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, 11. Dakikada Dzeko’nun penaltıdan attığı golle öne geçti…

Fenerbahçe topa daha çok hakim olurken, Konyaspor boş alan bırakmayarak rakip atakları durdurup ev sahibi ekibi uzaktan şut atmaya zorladı…

Fenerbahçe 32. dakikada Konyaspor defansının arkasına sarkan golcüsü Dzeko ile skoru 2-0 taşırken genç kaleci Deniz’in yapacağı bir şey yoktu…

Tümosan Konyaspor’da Calvo’nun ayrılmasıyla defans kurgunun bozulması nedeniyle yapılan hataları affetmeyen Fenerbahçe 40. dakikada Dzeko ve 42. dakikada Mert’in golleriyle maçı kopardı. Bu golden sonra Konyasporlu futbolcular moral olarak geriye düştü. Ev sahibi ekip bununla da kalmadı ve Szymanski ile skoru 5-0’a taşıdı. Devre bu sonuçla kapandı…

İKİNCİ 45 DAKİKA

İkinci yarıya Fenerbahçe iki, Konyaspor bir değişiklikle başladı. Fenerbahçe’nin üstünlüğü bu yarıda da devam etti.

İkinci yarı başında oyuna giren Batshuayi, yine defansın arkasına sarktı ve kaleci Deniz’i geçerek 63. Dakikada topu boş kaleye göndererek durumu 6-0’a getirdi…

Fenerbahçe, oyunu rakip alana yıkarak topa daha çok hakim olup pas yaparak Konyaspor’u zorlamaya devam etti. 83. dakikada gelişen atakta Uğurcan ters vuruşla topu kendi filelerine gönderince skor 7-0 oldu…

Ancak, bu son gol değildi. 90. dakikada Konyaspor kaptanı Guilherme, uzaktan yerden sert vurdu ve Fenerbahçe filelerini havalandırdı: 7-1…

Uzatma dakikalarında gol gelmeyince maç lider Fenerbahçe’nin farklı galibiyetiyle sona erdi…

Konyaspor defansının bel kemiği Adil’in sakatlanarak oyundan çıkması takım adına üzücüydü. Adil’in olmaması gelecek haftalar için büyük bir eksiklik olacak.

Tümosan Konyaspor’un Fenerbahçe karşısında düştüğü acizlik, oynanan futbol ve alınan sonuç umarım yönetime ve teknik adamlara ders olmuştur. Burada, takımı bu duruma getiren eski başkan Fatih Özgökçen için de bir şeyler söylemeliyiz, “Fatih Özgökçen denen adam, sen de bu şehir için elzem değilsin!… Bu takımı bu duruma siz getirdiniz…”