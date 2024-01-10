Fenerbahçe Bonucci'ye kavuştu. Karşılamada Ali Koç sürprizi

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Fenerbahçe Bonucci'ye kavuştu. Karşılamada Ali Koç sürprizi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, İstanbul'a geldi. Sportif direktör Branco'nun karşıladığı İtalyan savunmacı, Ali Koç'un özel makam aracıyla stada hareket etti.

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Leonardo Bonucci'yi, İstanbul'a getirdi.
Alman ekibi Union Berlin ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Sarı-Lacivertli ekibin teklifini kabul eden 36 yaşındaki İtalyan savunmacıyı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sportif direktör Mario Branco karşıladı.
İkilinin sıcak ve samimi görüntüleri kameralara yansıdı. Branco'nun, Başkan Ali Koç'un makam aracıyla Bonucci'yi almaya gittiği belirtilirken, ikili vakit kaybetmeden havalimanından ayrıldı. Branco ve Bonucci'nin, Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasını izlemek için acele ettiği belirtildi.
Bonucci sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Yıllık 1.3 milyon Euro maaş alması beklenen İtalyan savunmacı ile yapılacak kontratta 1 yıllık opsiyonun da bulunacağı belirtildi.

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