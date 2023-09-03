A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt gerek maçlardaki performansı gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Peki, Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Voleybol sahalarında pasör çaprazı mevkisinde oynayan Ebrar Karakurt'un boyu 1,96 metredir.

Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Ebrar Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.