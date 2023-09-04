Ebrar İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra söyledi. Saldıranlar İstiklal Marşı'nın kaldırılmasını istiyorlardı

Milli yıldız Ebrar Karakurt, Sırbistan galibiyeti sonrası madalya töreninin ardından okunan İstiklal Marşı'nda göz yaşlarına hakim olamadı.

Ebrar İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra söyledi. Saldıranlar İstiklal Marşı'nın kaldırılmasını istiyorlardı

Sırbistan'ı 3-2 devirerek 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt, maç sonrası İstiklal Marşı okunurken göz yaşlarını tutamadı.

Dincilerin ve AKP'lilerin hedefindeki isim olan Ebrar Karakurt, İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okurken, duygusal anlar yaşadı.

Ebrar, maçtan sonra yaptığı paylaşımda da 'Biz Türkiye'yiz. Biz şampiyonuz. Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için... Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!'' ifadelerini kullanmıştı.

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Ebrar Karakurt, Vargas ile olan fotoğrafını koyup ''Bu ne oynadığımız ilk final, ne de verdiğimiz ilk psikolojik savaş'' notunu düşerken, ''Milli gurur diyeceksiniz'' yazısını paylaştı.

Bu paylaşımlar sosyal medyada binlerce görüntülenme ve beğeni aldı.

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