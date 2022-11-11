Ebru Gündeş gençlik fotoğrafını paylaştı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş'in şu sıralar Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde yüzüğünü göstererek dans eden Ebru Gündeş'in evleneceği kulisler arasında dolaşıyor.

Gündeş bu kez gençlik yıllarına ait paylaştığı fotoğraf ile gündeme geldi. Gündeş'in fotoğrafın altına yazdığı yorum ise dikkat çekti. Ebru Gündeş fotoğrafın altına, "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notunu ekledi.

Ünlü şarkıcı binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin oldukça fazla ilgi gösterdiği fotoğrafın altına, 'Hep çok güzelsin', 'yılların bile eskitemediği güzellik', 'gülüşündeki o güzellik hiç değişmemiş' gibi yorumlar geldi.

İşte, Ebru Gündeş'in o fotoğrafı...