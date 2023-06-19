Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasından faydalanarak emekli olmuştu. Şallı, EYT sonrası oğlu Beren’in haftalığına zam yaptığını esprili bir dille söyledi.

Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Ebru Şallı, önceki gün menajeri ile birlikte Baltalimanı’ndaki bir kafede objektiflere yansıdı. Menajeri ile iş toplantısı yapan Ebru Şallı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Geçtiğimiz günlerde 'EYT' yasasından faydalanarak emekli olduğunu ve 7 bin 500 lira maaşa bağlandığını açıklayan Ebru Şallı, henüz maaşını almadığını söyledi. Ebru Şallı, “Çok küçük yaşta işe başladığım için hakkım. Türk vatandaşı olarak 17 yaşından beri çalışıyorum. Güzel bir şey. Henüz ilk maaşı almadım ama geçen hafta bayram ikramiyesi diye bir şey geldi. Görünce şaşırdım ama gurur verici” diye konuştu.

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"ÇOK SAYGILI EFENDİ BİR ÇOCUK"

'EYT' sonrası oğlu Beren’in haftalığına zam yaptığını esprili bir dille söyleyen Ebru Şallı, “Bero’nun maaşına zam yaptım. Haftalığını her pazartesi hesabına yatırıyorum. Çok saygılı, efendi bir çocuk” ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı, muhabirlerin “Oğlunuzun ünlü çocuğu olması sizi zorluyor mu?” sorusuna “Ergenler biraz korkutuyor ama spor bunların ilacı. O yüzden bütün anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarını sosyal medya ve TikTok’tan uzak tutup direkt spora versinler. Hem babasından hem de benden gördüğünü yapıyor. Çocuklar söylenilen şeyi yapmazlar ama yapılan her şeyi yaparlar. Bero hayatta kivi yemezdi. Benim kahvaltı tabağımda kivi olurdu. Geçenlerde bana kahvaltısını attı tabağında kivi vardı. Gördüğünü uyguluyor ama söylediğini yapmaz” diye yanıt verdi.

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"PİLATESİ BENİM SAYEMDE ÖĞRENDİLER"

Bir dönem pilates dersleriyle ekranlarda yer alan Ebru Şallı, yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini verdi. Bununla ilgili girişimleri olduğunu açıklayan Şallı, şöyle konuştu:

İnsanlar pilatesi ekranlarda benim sayemde öğrendi. Onlarla yapacağımız güzel günler gelecek. Artık bıkmadık mı bu dedikodulu programlardan. Yeter artık ya.

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