Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! Aldığı maaşı açıkladı

Ebru Şallı'nın ünlü iş insanı eşi Uğur Akkuş, yaklaşık 11 milyon TL alacağı olan bir şahsın şikayeti üzerine, Şallı ile tatil dönüşü havalimanında gözaltına alınmış, Gayrettepe'de verdiği ifadenin ardından 'Bentley' marka lüks otomobilini borçlu olduğu kişiye vermişti. Borcuna karşılık aracını verdiği iddia edilen Akkuş, karşı tarafın şikayetini geri çekmesinin üzerine serbest bırakılmıştı.

Yaşanan olay üzerine ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, kendisinin de gözaltına alındığı haberlerini, evinden çektiği video ile yalanlamıştı.

'KONUNUN BENİMLE İLGİSİ YOK'

Ünlü model Şallı, dün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şallı, muhabirlerin yaşananlar hakkında sordukları sorulara “Dün benim de gözaltına alındığım haberleri çıktı. Ben de mecburen evden video çekip açıklama yaptım sosyal medyada… Konunun benimle alakası yok. Uğur’un bir işi ile ilgili ifade vermesi gerekiyordu. Burada olmadığı ve ifadeyi veremediği için konu zorunlu ifadeye düştüğü için direkt ifadesini verdi. Sorun yok, ifadesini verdi çıktı.” dedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 45 yaşındaki ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, EYT'den emekli olduğunu açıkladı.

Şallı, “EYT’liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım” dedi.

