Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! Aldığı maaşı açıkladı

EYT'den emekli olan 45 yaşındaki Ebru Şallı, aldığı maaşı açıkladı. Şallı'nın ilk maaşına ilişkin yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! Aldığı maaşı açıkladı

Ebru Şallı'nın ünlü iş insanı eşi Uğur Akkuş, yaklaşık 11 milyon TL alacağı olan bir şahsın şikayeti üzerine, Şallı ile tatil dönüşü havalimanında gözaltına alınmış, Gayrettepe'de verdiği ifadenin ardından 'Bentley' marka lüks otomobilini borçlu olduğu kişiye vermişti. Borcuna karşılık aracını verdiği iddia edilen Akkuş, karşı tarafın şikayetini geri çekmesinin üzerine serbest bırakılmıştı.

emma-shappley-lkoypypicbs-unsplash-1686728358.jpg

Yaşanan olay üzerine ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, kendisinin de gözaltına alındığı haberlerini, evinden çektiği video ile yalanlamıştı.

'KONUNUN BENİMLE İLGİSİ YOK'

Ünlü model Şallı, dün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şallı, muhabirlerin yaşananlar hakkında sordukları sorulara “Dün benim de gözaltına alındığım haberleri çıktı. Ben de mecburen evden video çekip açıklama yaptım sosyal medyada… Konunun benimle alakası yok. Uğur’un bir işi ile ilgili ifade vermesi gerekiyordu. Burada olmadığı ve ifadeyi veremediği için konu zorunlu ifadeye düştüğü için direkt ifadesini verdi. Sorun yok, ifadesini verdi çıktı.” dedi.

louis-hansel-lcbhlltjwzk-unsplash-1686728332.jpg

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 45 yaşındaki ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, EYT'den emekli olduğunu açıkladı.

Şallı, “EYT’liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım” dedi.

İlgili Haberler
Gözaltına alınmıştı! Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında flaş karar
Ebru Şallı'nın eşi basını suçladı. Havalimanında gözaltına alınmıştı
Ebru Şallı'nın eşi gözaltına alındı
Ebru Şallı’dan TikTok uyarısı
Öne Çıkanlar
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Galatasaray ve Beşiktaş M. City ile Liverpool'a fark attı Spor
Galatasaray ve Beşiktaş M. City ile Liverpool'a fark attı
Mahkeme Mustafa Üstündağ hakkında son kararını verdi Magazin
Mahkeme Mustafa Üstündağ hakkında son kararını verdi
Ceren ne demek? Ceren isminin anlamı nedir? Keşfet
Ceren ne demek? Ceren isminin anlamı nedir?
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeyi ablukaya aldı Dünya
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeyi ablukaya aldı
Beşiktaş 'Altın Avcısı' lakaplı dünyaca ünlü isimle anlaştı Spor
Beşiktaş 'Altın Avcısı' lakaplı dünyaca ünlü isimle anlaştı
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bakan yardımcıları Kazakistan’da görüşecek Güncel
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bakan yardımcıları Kazakistan’da görüşecek
Dara ne demek? Dara isminin anlamı nedir? Keşfet
Dara ne demek? Dara isminin anlamı nedir?