Ecem Erkek verdiği kilolara gelmesi muhtemel yorumu yazdı

Şimdilerde oyuncu Ahmet Kural'la birlikte rol aldığı Müjdemi İsterim adlı filminin vizyona çıkması için gün sayan oyuncu Ecem Erkek, bu süre zarfında sosyal medya paylaşımları üzerinden takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Geniş kitleler tarafından Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Naime tiplemesiyle tanınan Ecem Erkek henüz programla yollarını ayırmadan önce önemli bir karara imza atmış ve 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Yüce Armağan Erkek'ten boşanmıştı.

Güldür Güldür adlı programla yollarını ayırdıktan sonra pek çok farklı proje ile sevenlerinin karşısına çıkan Ecem Erkek bir yandan da verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Yoğun iş temposu arasında sporunu ihmal etmeyen ve yaşam tarzında değişikliğe giderek 10 kilo veren güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı bir özçekim ile mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Ecem, yaptığı paylaşıma düştüğü esprili notla çevresinde verdiği kiloları kıskanan kişilerin yaptığı dedikodulara ve bazı takipçilerinden gelecek yorumlara da gönderme yapmayı ihmal etmedi.

İşte Ecem Erkek'in o satırları:

"Sen çok değiştin Ecem, biz seni 10 kilo fazlayken seviyoruz. keşke kolestrolünü dengeleyecek hareketler yapmasan. Yürürken nefessiz kaldığında daha güzeldin"