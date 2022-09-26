26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ecem Erkek verdiği kilolara gelmesi muhtemel yorumu yazdı

Ecem Erkek verdiği kilolara gelmesi muhtemel yorumu yazdı

Oyuncu Ecem Erkek, Instagram hesabından verdiği kiloları takipçileriyle paylaşmak adına bir özçekim yayınladı. Erkek, bu fotoğrafına yazdığı esprili notla büyük beğeni aldı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 02:00
Takip Et

Ecem Erkek verdiği kiloları gözler önüne seren bir özçekim paylaştı

Ecem Erkek verdiği kilolara gelmesi muhtemel yorumu yazdı
+
Aa
-

Şimdilerde oyuncu Ahmet Kural'la birlikte rol aldığı Müjdemi İsterim adlı filminin vizyona çıkması için gün sayan oyuncu Ecem Erkek, bu süre zarfında sosyal medya paylaşımları üzerinden takipçilerinin karşısına çıkıyor. 

Geniş kitleler tarafından Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Naime tiplemesiyle tanınan Ecem Erkek henüz programla yollarını ayırmadan önce önemli bir karara imza atmış ve 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Yüce Armağan Erkek'ten boşanmıştı.

Güldür Güldür adlı programla yollarını ayırdıktan sonra pek çok farklı proje ile sevenlerinin karşısına çıkan Ecem Erkek bir yandan da verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Yoğun iş temposu arasında sporunu ihmal etmeyen ve yaşam tarzında değişikliğe giderek 10 kilo veren güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı bir özçekim ile mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Ecem, yaptığı paylaşıma düştüğü esprili notla çevresinde verdiği kiloları kıskanan kişilerin yaptığı dedikodulara ve bazı takipçilerinden gelecek yorumlara da gönderme yapmayı ihmal etmedi.

İşte Ecem Erkek'in o satırları:

"Sen çok değiştin Ecem, biz seni 10 kilo fazlayken seviyoruz. keşke kolestrolünü dengeleyecek hareketler yapmasan. Yürürken nefessiz kaldığında daha güzeldin"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
1
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
2
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
4
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
5
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
6
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
7
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿Bartın’da baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
﻿Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi
﻿Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi
﻿Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi
﻿Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı  
﻿Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı  
﻿Bağcılar'daki cinayete ilişkin video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi gözaltına alındı  
﻿Sırbistan Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’daki referandum kararını tanımayacak
﻿Sırbistan Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’daki referandum kararını tanımayacak
﻿Sırbistan Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna’daki referandum kararını tanımayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.