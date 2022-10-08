Ecem Erkek'ten ''söyleyecek sözüm var'' çıkışı: Korkak bir muhattabım var

Güldür Güldür adlı komedi programından ayrılmasına rağmen hayat verdiği Naime tiplemesiyle beğeni toplamaya devam eden oyuncu Ecem Erkek, bir yandan yeni projelerde boy göstermeye devam ediyor. Son olarak başrollerini Ahmet Kural'la paylaşacağı Müjdemi İsterim filmi için geri sayıma başlayan güzel oyuncu Instagram hesabı üzerinden adrese teslim satırlar yazdı.

Yazdığı cümlelerden duygusal bir dönemde olduğu anlaşılan oyuncu her ne kadar paylaşımını kimin için yaptığını söylemese de takipçileri "umarız yerini bulmuştur" yorumlarıyla güzel oyuncusu cesaretlendirmeyi ihmal etmedi.

İşte Ecem Erkek'in o satırları:

"Buradan konuşmayı çok sevmiyorum ben bilirsiniz . Memleket meselelerini de başka şeyleri de… muhattabım burada değil çünkü her ikisinde de... Muhattabımla meselemi halledeyim isterim. Aracı sevmem. Çünkü derdimi benim sesim ve gözlerimden daha iyi hiç bir araç anlatamaz bilirim. Burada bir prens ya da prenses gibi davranan, milletin, önünde ‘delikanlı abim ya da ablam ‘ diye eğildikleri insanların hayatlarında hiç de öyle olmadıklarını görünce de burada konuşmaktan vazgeçmiş olabilirim.

Söyleyecek sözüm var ama gözlerinin ta içine bakarak söylemeyi tercih ediyorum. Çünkü korkmuyorum. Saklanmıyorum. Buradan konuşmak biraz saklanmak gibi de … E şimdi noldu da bugün buradan konuştun diyeceksin. Konuştum çünkü bir tek bundan anlayan gözlerimin içine bakmaya cesareti olmayan korkak bir muhattabım var."