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Edirne'de 413 göçmen sınır dışı edildi

Edirne'de son 1 ay içerisinde yakalanan çoğunluğu Afganistan ve Fas uyruklu 413 göçmen sınır dışı edildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 12:36
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Edirne'de 413 göçmen sınır dışı edildi

Edirne'de 413 göçmen sınır dışı edildi
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İHA'nın haberine göre; Edirne il merkezi ve ilçelerinde son bir ay içerisinde yakalanan, çoğunluğu Afganistan ve Fas uyruklu düzensiz göçmenlerin oluşturduğu 413 göçmen, kolluk birimleri tarafından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan göçmenler, havalimanı ile diğer sınır kapılarından ülkelerine sınır dışı edilmek üzere otobüslere bindirildi.

Öte yandan yıl başından itibaren Edirne Geri Gönderme Merkezi'nden 4 binin üzerinde düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği öğrenildi.
 

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