Edirne'de yakalanan 413 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi

(DHA)- Edirne'de yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmeye devam ediyor. Kentte güvenlik güçlerinin son 1 ayda yaptığı denetimlerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen çoğunluğu Afgan ve Fas uyruklu 413 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler otobüslere bindirilerek, İstanbul Havalimanı ve diğer sınır kapılarından ülkelerine sınır dışı edilmek üzere yola çıktı.

Edirne Geri Gönderme Merkezi yetkilileri, gönderilen 413 kaçak göçmenle birlikte, yıl başından bu yana kentte yakalanan 4 binin üzerinde kaçak göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.