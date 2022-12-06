Edirne’deki olay 'pes' dedirtti. Haberi olmadan evini kiraya vermişler

Gökhan Tuzladan / Edirne / YENİÇAĞ

Dilaverbey bey mahallesi Manyas Karakol sokak üzerinde bulunan İnanırlar apartmanı kat 1’de bulunan evini kontrole gelen Sabiha İ. evin içinde birilerinin olduğunu fark etti.

Daha öncede evini emlakçı aracılığı ile yabancı uyruklu şahıslara kiraya verdiği öğrenilen Sabiha İ. evinin boş olduğunu düşünerek temizlik yapmaya geldi.

Bu sırada evin içinde birileri olduğunu fark eden ve zile basarak kapıyı açmalarını isteyen ev sahibi evin arka kısmından dışarıya kaçan bazı şahıslar olduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi.

Kapıyı açan ve evde kızı ile oturduğu öğrenilen bir kadının evi bir emlakçıdan 2 bin TL karşılığında kiraladığını ve parayı da peşin verdiğini öğrendi.

Polisin gelmesi ile konu açığa kavuştu ve evin söz konusu mahallede göçmenlerle sürekli irtibat halinde olan bir kişi tarafından ev sahibinin haberi olmadan kiraya verildiği ve evi kiralayan yabancı uyruklu ailenin de dolandırıldığını anlaşıldı.

Şikayetçi olunmayan ev sahibi evde bulunan kadın ve kızını mağdur etmemek adına evi birkaç gün beklemek şartı ile boşaltmalarını istedi.

Sabiha İ. evinde doğalgazın pervasızca kullanıldığını bin 675 TL doğalgaz faturası geldiğini belirterek evin cam ve kapılarını sağlamlaştıracağını ve kilidini değiştireceğini söyledi.

Bilindiği gibi Kaleiçi semti tarihi bir semt olup biri Mithatpaşa bir diğeri ise Dilaverbey mahallesi olmak üzere iki mahalleyi bünyesinde barındıran bir semt ve semtin büyük bir kısmında bulunan tarihi evler ve binalar yabancı uyruklu şahısların legal veya illegal kullanımında bulunuyor.