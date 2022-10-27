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Kira fiyatlarındaki fahiş artış vatandaşa bakın ne yaptırdı: İnsanlar çareyi böyle buldu

Türkiye'de özellikle son bir yılda fahiş bir şekilde artan kira fiyatları sonrası ev arkadaşlığı uygulamasında ciddi bir artış yaşanıyor.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:37
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İnsanlar çareyi böyle buldu: Kira fiyatlarındaki fahiş artış vatandaşa bakın ne yaptırdı

Kira fiyatlarındaki fahiş artış vatandaşa bakın ne yaptırdı: İnsanlar çareyi böyle buldu
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Son zamanlarda artan kira fiyatları sonrasında masrafını azaltmak isteyenlerin odasını ya da evini başkalarıyla paylaşmayı tercihinde artış yaşandı. Çoğunlukla üniversite öğrencileri ile yalnız yaşayanların ev giderini paylaşmak amacıyla tercih ettiği "ev arkadaşlığı" uygulamasındaki artış, online emlak platformlarında yer alan ilanlarda dikkat çekiyor.

Platform üyeleri çoğunlukla "Kiralık Ev" başlığı altındaki ilanların açıklama kısmında evi ya da odayı paylaşma isteğinden bahsederken, bazı ilanlardaki; "Ev arkadaşı aranıyor", "Kız öğrenci ev arkadaşı aranıyor", "Öğrenci evine arkadaş aranıyor", yazıları dikkati çekti.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kiracıların ev sahibine bilgi vermeden evini başkasıyla paylaşmasının evi tahliye sebebi olduğunu belirtti.

Kiracılar ve ev sahiplerinin uyması gereken kurallardan bahseden Gündüz, "Ev sahipleri evini birden fazla kişiye, öğrencilere kiraya verecekse apartmandan izin almalı ve apartman yönetiminin karar defterinde belirtilmeli. Ev sahipleri belediye, maliye ve polis merkezine bilgi vermek zorundasınız. Ev kiralayan öğrenciler ev arkadaşı alacağında, odayı paylaştığında ev sahibine bildirimde bulunmak zorunda. Bu durum sözleşmede belirtilmiyorsa, ev sahibine bilgi verilmediyse itiraz halinde evden tahliyesi gerçekleştirilebilir." diye konuştu.

 

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E DEVLET SISTEMIN DEKI ARTAN PROBLEMLERE SEBEP OLANLAR KIMLER ?
27.10.2022 12:56
SISTEM KORUMA AMACLI GÜZEL SIKI SISTEMİ AILEDE YABANCI VAR E DEVLET ÜZERINDEN DE SIKI TEDBİRLER GETIRILSE BİLINMEYEN YABANCILAR BULUNUP  
 
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