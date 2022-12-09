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Yıkık dökük ev için 6 bin TL istedi koyduğu şart pes dedirtti

AKP iktidarının yarattığı ekonomik kriz kendisini en çok kiralık dairelerde hissettirirken Zeytinburnu'nda ev sahibi, penceresi duvara açılan yıkık, dökük, rutubetli doğal gazsız giriş kattaki eve 6 bin TL kira istedi. Ev sahibinin şartı ise bu kadar da pişkinlik olmaz dedirtti...

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:38
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Zeytinburnu'nda yıkık dökük ev için 6 bin TL istedi koyduğu şart pes dedirtti

Yıkık dökük ev için 6 bin TL istedi koyduğu şart pes dedirtti
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İstanbul'da son bir yılda kira fiyatları aldı başını gitti. Artan kira fiyatlarıyla birlikte fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. 

Show Haber'in haberine göre, Zeytinburnu'nda bulunan 3 katlı binanın girişindeki harabe bir daire için istenen kira dudak uçuklattı. Duvarları yıkık, dökük ve kirli olan evin penceresi de duvara açılıyor. 6 bin TL kira istenen daire için bir de 6 bin depozito istendi.



DUVARLARDA RUTUBET İZLERİ
Duvarları, banyosu ve mutfağı 4 tarafı perişan... Ev sahibinin gün yüzü görmeyen eve istediği kira dudak uçuklattı. Fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. 3 katlı binanın girişinde bulunan dairede nefes almak bile imkansız. Bir ev sahibi Zeytinburnu'ndaki yıkık, dökük, kirli hatta doğal gazsız evine 6 bin TL kira istedi. Asgari ücretten bile fazla para ödenmesi istenen evin duvarlarında çatlaklar, rutubet izleri vardı. Banyosunun hali de haraptı.



"KİRACI TEMİZ OLACAK" ŞARTI
6 bin TL depozito isteyen ev sahibinin başka talepleri de vardı. Evinde oturacak kişinin bayan olmamasını isteyen ev sahibi, kirden geçilmeyen evinde oturacak kişinin temiz olmasını da istedi. Penceresi duvara açılan dairenin kira fiyatı da pazarlığa kapalıydı.

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İnşallah daha kötüsü olmaz.
9.12.2022 16:49
Teferruatı boş verin, gidecek partisi gitsin, her şeyin % 90 ı çözüme kavuşur.  
 
Türküm
9.12.2022 15:56
10 milyondan fazla Suriyeli ve yabancı ülkemizde yaşıyor bunları ülkelerine gönderseniz 5 milyon ev boş kalır  
 
Tamam
9.12.2022 15:53
Bu tip ev sahiplerini mafya zihniyetinden dolayı içeri atacaksın diğerlerine örnek olsun  
 
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