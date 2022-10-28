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  • İstanbul'da bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi

İstanbul'da bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi

İstanbul Esenler'de bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:12
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İstanbul'da bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi

İstanbul'da bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi
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İstanbul’da son dönemde kiralık ev fiyatlarında artış görülürken, bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirdi.

Esenler Davutpaşa Mahallesi’nde bir kişi ise daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan giriş katındaki evini emlakçıya verdi.

Emlakçı da evi internet sitesi ilan koyarak 4 bin lira kira istedi. İlan sitesinde bakımsız  2+1 daireye 4 bin lira kira istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Duvarlarında rutubetli, mutfak tezgahının kırık, tuvaletin ise kullanılamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler fotoğrafları görünce vazgeçti. Ev ilandan kaldırılırken, emlakçı evde tadilat yapılacağını belirtti.

“FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE EV SAHİBİNİ ENGELLEDİK”

Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, “4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince ‘Bu nasıl rezillik dedik’. Fotoğrafları başka yerlere attık bu kadar vicdansızlık olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç” dedi.

“ORASI DAHA ÖNCE KÖMÜRLÜKTÜ” 

Mahalle sakini Binal Baş aklı olan insanın o evi tutmaz diyerek, “Ev adamın istediği parayı ister ama o ev 4 bin liraya tutulmaz. Orası daha öncesinden kömürlüktü” ifadelerini kullandı. Bir başka mahalle sakini Kerem Karaaslan da “İlanda bekara yazmış ama orası 4 bin lira etmez. Ev değil bildiğiniz harabe. Depo olarak bile kullanılmaz ev kokuyordur” dedi.

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İyi olmak merhamet
28.10.2022 16:25
Bu ev ahırda beter Buraya kimse 100 lira dahi vermez  
 
Devrim
28.10.2022 16:17
Bunlar müslüman değil, insanda değil. Böylelerinin boynuna tasmayi vurup o evlerin içine baglayacaksin. Vicdansız yaratıklar.  
 
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