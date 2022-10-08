8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sadece tek ilden 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi

Sadece tek ilden 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi

Edirne’de bu hafta yakalanan muhtelif uyruklardan 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Edirne’de bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 19:06
Takip Et

Edirneden bu yılın başından beri 3bin500 göçmen ülkesine gönderildi

Sadece tek ilden 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi
+
Aa
-

Edirne il merkezi ve ilçelerinde bu hafta yakalanan, çoğunluğu Afganistan ve Irak uyruklu düzensiz göçmenlerin oluşturduğu 139 göçmen kolluk birimleri tarafından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanana kadar misafir edilen düzensiz göçmenler İstanbul Havalimanı ve diğer sınır kapılarından ülkelerine sınır dışı edildi. Yıl başından itibaren Edirne Geri Gönderme Merkezinden 3 bin 500’ün üzerinde düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. (İHA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
2
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
3
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
4
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
5
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
6
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
7
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Sadece tek ilden 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi
﻿Sadece tek ilden 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi
﻿Sadece tek ilden 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi
﻿Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
﻿Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
﻿Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
﻿Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
﻿Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
﻿Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
﻿Yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu
﻿Yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu
﻿Yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.